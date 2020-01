Chi è Alex Belli? Età, altezza, biografia, carriera, vita privata, moglie e figli

Chi è Alex Belli? Quanti anni ha? Dove e quando è nato? Quando è iniziata la sua carriera? Come si chiama la sua prima moglie? Ha figli? Considerato uno degli uomini più belli d’Italia, Alex è molto seguito e amato sui social network. Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, il peso, l’altezza, la biografia e la vita privata del modello, fotografo, attore ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi.

Alex Belli – Foto: Facebook

Chi è Alex Belli? La biografia

Alex Belli – Foto: Instagram

Alex Belli è nato il 22 dicembre 1982 a Parma. Il suo vero nome è Alessandro Gabelli. Alto 188 cm, pesa 77 chili, capelli biondo scuro, occhi celesti e fisico statuario. Alex è il primo di quattro figli maschi ed è nato in una famiglia che gestisce un allevamento di cavalli. Il suo sport preferito è l’equitazione e d’altronde non poteva essere diversamente. Dopo aver conseguito il diploma di geometra ha frequentato il conservatorio di Arrigo Boito e ha studiato per cinque anni pianoforte insieme ad altri strumenti musicali.

Chi è Alex Belli? La carriera

Alex Belli – Foto: Instagram

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando come speaker in una radio locale. Si è poi trasferito a Milano dove ha debuttato come modello nel 2005, cominciando a sfilare per importanti brand tra cui Giorgio Armani e altri importantissime e prestigiose maison di moda. Nel 2007 ha debuttato come attore nello spettacolo teatrale La surprise de l’amour per la regia di Marco Bracco.

Alex Belli – Foto: Instagram

Nel 2009 insieme alla bellissima attrice Claudia Gerini ha girato uno spot televisivo ed è poi entrato a far parte del cast della fortunatissima serie tv di Canale 5, Centovetrine, interpretando il ruolo di Jacopo Castelli. Nel 2012 ha partecipato al talent show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, facendo coppia con Samanta Togni. Nella carriera di Alex c’è stato spazio anche per il cinema con il film Un’insolita vendemmia (2013), in cui ha svolto anche il ruolo di produttore e regista. Nel 2015 ha partecipato come naufrago vip all’Isola dei famosi. Poi ha recitato nelle serie tv di Canale 5, Sacrificio d’amore e Furore – Il vento della speranza 2, e nei film The broken Key, Ciao Nina e Dagli occhi dell’amore. Nel 2019 ha partecipato in coppia con la compagna a Temptation Island Vip.

Chi è Alex Belli? La vita privata

Alex Belli e Delia Duran – Foto: Facebook

La vita privata di Alex Belli finisce sempre al centro del gossip nazionale. Tra tradimenti e nuove love story, l’attore e modello finisce sempre in copertina. Nel 2013 si è sposato con la modella slovacca Katarina Raniakova, con cui si è separato ufficialmente nel 2017. Nel 2017 ha iniziato una relazione con la modella marocchina ed ex concorrente del Grande Fratello Mila Suarez. La loro relazione è terminata dopo due anni, nel 2019, quando Alex si è innamorato di Delia Duran. Alex Belli e Delia Duran sognano di metter su famiglia poiché il modello vorrebbe diventare padre per la prima volta.