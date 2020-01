Chi è Andrea Montovoli? Età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata dell’attore

Chi è Andrea Montovoli? Quanti anni ha? Dove e quando è nato? Quanto è alto? Rappresenta uno degli uomini più sexy e belli dello show business nazionale. Conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’attore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle e Pechino Express.

Andrea Montovoli – Foto: Facebook

Chi è Andrea Montovoli? Biografia dell’attore

Andrea Montovoli – Foto: Facebook

Andrea Montovoli è nato a Porretta Terme (la frazione più popolosa e la sede comunale del comune di Alto Reno Terme, nella città metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna) il 12 marzo 1985. Alto 184 cm, pesa 73 chili, sguardo seducente, fisico perfetto, occhi verdi e capelli castani. A 12 anni si è appassionato alla musica e in seguito alle belle arti. Rimasto orfano di padre, Andrea si è poi trasferito con la madre e la sorella Anita a Vergato. Durante le scuole superiori ha svolto diversi lavori tra cui il cameriere e il pizzaiolo. Si è diplomato come perito informatico. Dopo aver conseguito il diploma, Montovoli è diventato personal trainer e allenatore sportivo. Ha elaborato un suo metodo basato sull’allenamento all’aperto.

Chi è Andrea Montovoli? Carriera e vita privata dell’attore

Andrea Montovoli – Foto: Facebook

Andrea Montovoli ha esordito a teatro nel 2003 e ha debuttato al cinema nel 2006 con il film Uno su due di Eugenio Cappuccino. Nel 2008 ha recitato della serie televisiva R.I.S 5- Delitti imperfetti e poi nella miniserie TV noir Quo Vadis, baby?, ispirata ad un romanzo di Gabriele Salvatores. Montovoli è anche un deejay e nel 2008 ha aperto i concerti di Vasco Rossi. L’anno seguente ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, classificandosi al secondo posto. Nel 2010 ha recitato nel film Scusa ma ti voglio sposare, con Raoul Bova e Michela Quattrociocche, e nel film tv Il ritmo della vita, con Anna Safronick e Antonio Cupo. Ha poi preso parte ad altre miniserie tv e film. Nel 2015 ha partecipato come naufrago vip all’Isola dei famosi. L’anno seguente ha recitato accanto a Roberto Farnesi e Ricky Tognazzi nel film Infernet e nel 2017 nella serie televisiva Sacrificio d’amore, con Francesco Arca e Francesca Valtorta. Nel 2018 ha partecipato come concorrente alla settima edizione del reality Pechino Express, in coppia con il surfista Francisco Porcella, classificandosi in quarta posizione. Nel 2020 è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4.

Andrea Montovoli – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Montovoli ha avuto liaison con Luna Graziano e Francesca Brambilla.