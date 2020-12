Chi è Andrea Zenga? Età, altezza, peso, biografia, Instagram, Covid, fidanzata Alessandra Sgolastra

Chi è Andrea Zenga? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto pesa? Quanto è alto? Andrea Zenga è il figlio del celebre commentatore, opinionista sportivo ed ex portierone dell’Inter e della Nazionale italiana di calcio Walter Zenga. Bellissimo, affascinante e sensuale, Zenga junior è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram dove le sue stories sono molto cliccate. A fine novembre 2020 il settimanale di gossip Chi ha rivelato che Andrea Zenga è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, lavoro e vita privata del web influencer, personal trainer e modello.

Chi è Andrea Zenga? La biografia

Andrea Zenga è nato il 16 settembre del 1993, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Milano. I suoi genitori sono l’ex campione dell’Inter Walter Zenga e la conduttrice tv sportiva Roberta Termali. Ha un fratello che si chiama Nicolò. Lui ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori. Il rapporto con suo padre non è mai stato idilliaco. Andrea è legatissimo alla madre e al fratello. Ama gli animali e il mare e non trascura la cura del suo fisico che lo porta a lavorare come modello per diversi brand.

Chi è Andrea Zenga? La carriera

Ha iniziato a lavorare come portiere, seguendo le orme del padre Walter, militando nella Sambenedettese e nel Trento. A seguito di un infortunio nel periodo in cui militava nell’Osimana, ha deciso di abbandonare questa carriera. Oggi è un modello, personal trainer e web influencer di successo. Al suo profilo Instagram risultano iscritti 160mila follower.

Diventa conosciuto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island Vip 2018 programma nel quale partecipa con la ex fidanzata Alessandra Sgolastra. A novembre 2020 viene ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Chi è Andrea Zenga? La vita privata

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono stati insieme dal 2015 al 2018. Una storia d’amore piuttosto altalenante che si è conclusa senza grossi rimpianti nella primavera del 2020 ed è stato proprio Andrea a dare la notizia ai fan scrivendo sui social: “Ciao ragazzi! Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma, viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi”. Oggi Andrea è felicemente single.

Nell’agosto 2020 Zenga jr. ha rivelato di aver contratto il Covid-19 al rientro da una vacanza in Sardegna.