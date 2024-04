Bari Fashion Red Carpet 2024: lo stile del made in Puglia al centro della quinta edizione

Inventare un nuovo equilibrio tra reale e immateriale, tra sartorialità e creatività digitale per costruire insieme la moda del futuro. Grande successo per la V edizione del Bari Fashion Red Carpet (BFRC), l’evento di moda ideato, curato e organizzato dal fashion creator Vincenzo Maiorano che ha messo al centro artigianato, industria e territorio. A fare da sfondo alla passerella realizzata per l’occasione negli spazi del Palamartino di Bari, dei maxischermi su cui, in apertura dell’evento, è andata in onda una speciale dedica in omaggio a Daniela Mazzacane, storica conduttrice dell’evento e volto noto del giornalismo pugliese.

Tante le sorprese che hanno caratterizzato la serata. Tra queste, la sfilata di una modella incinta che ha calcato la passerella con il pancione in bella vista. Bella, elegante e orgogliosa di far vedere le forme che cambiano.

Obiettivo dell’iniziativa nata nel 2015, promuovere, valorizzare e sostenere il commercio e la moda pugliese, favorendo tutte quelle piccole e medie imprese e realtà di nicchia che rappresentano l’eccellenza locale. Non solo un fashion show ma un’occasione importante per mettere a sistema le aziende del settore tessile-moda del territorio e un’opportunità unica per costruire occasioni di business per il comparto regionale.

Novità dell’edizione 2024 del Bari Fashion Red Carpet, lo spazio dedicato alle creazioni di cinque brand Made in Puglia, selezionati dalla direzione artistica per valorizzare i talenti pugliesi che, con la loro creatività, rappresentano una fotografia fondamentale non solo per l’indotto del territorio ma anche per quello nazionale e internazionale, riconfermando la vocazione della Puglia quale culla dell’innovazione e del savoir faire italiano. A sfilare in passerella i capi delle collezioni SS24 di 3120, Be Nina, Manuela Conti, Michele Gaudiomonte Couture, Rallegrati.

“Dopo quattro anni, il Bari Fashion Red Carpet torna e lo fa con una grande novità. Per questa quinta edizione ho scelto di promuovere non solo quelle boutique diventate anno dopo anno punti di riferimento per il settore ma soprattutto, ho deciso di sviluppare un vero e proprio progetto di promozione finalizzato a valorizzare le eccellenze del settore della moda in Puglia. Attraverso questo evento ho voluto creare una vetrina per il sistema del fashion pugliese, offrendo ad alcuni protagonisti della filiera Made in Puglia la possibilità di raccontare la propria capacità produttiva, creativa ed innovativa che ci contraddistingue in tutto il mondo, mettendo in evidenza soprattutto il legame con il territorio e le sue bellezze, da sempre fonte di ispirazione per le collezioni”, dichiara Vincenzo Maiorano, ideatore e organizzatore del Bari Fashion Red Carpet.

Il progetto avrà continuità nel tempo: i cinque brand infatti, parteciperanno al laboratorio ARMODE nell’ambito della prossima edizione di B-CAD, la fiera di Edilizia, Architettura e Design di Roma, con l’obiettivo di poter esportare valori e unicità della moda pugliese oltre i confini territoriali. In particolare, il laboratorio multidisciplinare tra Arte, Design e Moda sarà l’occasione per un confronto fra gli attori dei settori che potranno così raccogliere spunti e nuove competenze sullo sviluppo e l’impiego delle nuove tecnologie nei diversi comparti.

All’evento hanno contribuito e partecipato Nino Armenise, La Flores Boutique e Maison Studio, tre boutique multibrand del territorio da sempre punto di riferimento in fatto di glamour, stile e tendenze. Veri e propri templi del lusso dove la ricca proposta di abbigliamento, calzature e accessori e la cura dei dettagli rendono l’esperienza d’acquisto personalizzata per ogni cliente.

Il Bari Fashion Red Carpet 2024 inoltre, è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione dei giovani talenti dell’Istituto Professionale “L.Santarella – S. De Lilla”che, attraverso l’adesione a questo progetto hanno avuto l’opportunità di andare oltre il percorso scolastico e accademico, per misurarsi con il mondo e le dinamiche dell’industria della moda.

Per l’occasione lo staff di Cesvim Academy Group si è occupato del make-up e lo staff di Serglam e Nicola Foggetti dell’hair styling di modelle e modelli.