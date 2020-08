Chi è Antonella Fiordelisi? Età, altezza, peso, biografia, scherma, fidanzato, Instagram e Facebook

Chi è Antonella Fiordelisi? Quando e dove è nata? Quanto pesa? Quanto è alta? Come si chiama il suo fidanzato? La giovane web influencer campana è finita al centro del gossip prima per le attenzioni social dedicatele dall’ex campione del Napoli, Gonzalo Higuain, e poi per la sua travagliata e chiacchieratissima storia d’amore con l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Ora però conosciamola meglio, scoprendo la sua età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della bellissima modella.

Antonella Fiordelisi – Foto: Facebook

Chi è Antonella Fiordelisi? La biografia

Antonella Fiordelisi – Foto: Facebook

Antonella Fiordelisi è nata il 14 marzo 1998, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Salerno. Alta 180 cm, pesa 60 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico statuario per la bella campana. La sua più grande passione è la scherma. Segue il calcio ed è tifosissima della Salernitana, squadra della sua città natale. Va pazza per i tattoo. Ha un piccolo tatuaggio sul polso destro, un cuoricino. Ha poi tatuata una spada sulla spalla sinistra, simbolo dell’amore per il suo sport, un serpente a cingerle il braccio destro, degli uccellini e l’impronta della zampa di un animale domestico.

Chi è Antonella Fiordelisi? La carriera

Antonella Fiordelisi – Foto: Facebook

Antonella è una schermitrice specializzata in sciabola e spada. La ragazza lavora anche come modella e web influencer. Nel 2014 ha vinto il concorso di bellezza Miss Granata. Nel 2017 ha partecipato al programma tv di Canale 5, Temptation Island, come tentatrice. Nello stesso anno è arrivata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Mattia Marciano. Nel 2019 ha pubblicato il suo singolo d’esordio DinDan. Al videoclip della canzone ha partecipato anche Francesco Chiofalo.

Chi è Antonella Fiordelisi? La vita privata

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo – Foto: Instagram

Antonella è finita su tutti i giornali e siti web per la chiacchierata social piccante con l’ex campione del Napoli Higuain prima di approdare a Temptation Island. Dal 2019 ha una relazione piuttosto altalenante e chiacchierata (secondo gli hater è solo una storia mediatica inventata a tavolino) con Lenticchio, all’anagrafe Francesco Chiofalo. Ha confessato a Novella 2000 di essersi rifatta il seno. Alla sua pagina Facebook sono iscritti meno di 50mila fan. Sono invece oltre 1 milione i follower su Instagram, anche se il suo profilo è privato. Posted by Antonella Fiordelisi on Monday, June 1, 2020