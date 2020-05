Chi è Asia Nuccetelli? Età, altezza, peso, mamma, padre, oggi, fidanzato, GF e Instagram

Chi è Asia Nuccetelli? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alta? Chi è suo padre? Asia è diventata famosa soprattutto grazie alla sua bellissima mamma, l’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti. Poi ha intrapreso la sua carriera nel mondo dello spettacolo e oggi è una web influencer molto seguita e popolare sui social, in particolar modo su Instagram. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Asia.

Chi è Asia Nuccetelli? La biografia

Asia Nuccetelli è nata il 10 settembre 1999, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Roma. È figlia unica della showgirl Antonella Mosetti e del personal trainer Alessandro Nuccetelli.

Asia Nuccetelli con la mamma Antonella Mosetti – Foto: Facebook

Asia è alta 168 cm e pesa circa 55 chili. Fino all’età di dieci anni ha sofferto di crisi epilettiche che le facevano perdere la coscienza. Dopo vari controlli e aiuti medici, è riuscita a risolvere il suo problema grazie a una terapia farmacologica. Durante il periodo scolastico è stata vittima di bullismo. Si è rifatta il naso e le labbra per sentirsi più a suo agio dietro il consenso dei genitori. Dopo questi interventi di chirurgia estetica è stata vittima di cyberbullismo.

Asia Nuccetelli prima e dopo il GF Vip – Foto: Dagospia.com

Per quanto riguarda i tatuaggi, Asia ha tatuato sull’inguine la scritta Lolita. Sul braccio sinistro ha tatuato Wendy, il nome della sua cagnolina scomparsa. Sempre sullo stesso braccio ci sono la donna di cuori e un’ancora che trafigge una rosa. Sull’avambraccio c’è anche una farfalla e la scritta Love. Ha poi tatuato un cuoricino sulla spalla mentre sulla coscia destra spicca la scritta: “But without the dark, we’d never see the stars” (Senza il buio, non vedremmo mai le stelle). E poi ancora sulla spalla sinistra ha tatuato la scritta “Never say never” (Mai dire mai). Nel 2019 ha tatuato sul fianco la scritta “La mia Winkerbell”, dedicata alla sua amata cavalla.

Chi è Asia Nuccetelli? La carriera

Fin da piccola sognava di diventare stilista. Poi dopo l’adolescenza è diventata web influencer. Nel settembre 2016 è arrivato il suo debutto televisivo con il Grande Fratello Vip dove ha partecipato, in coppia, con Antonella Mosetti. Pur essendosi allontanata recentemente dai salotti televisivi, sogna di continuare il suo lavoro di influencer e si è iscritta all’università, per seguire l’indirizzo in Psicologia con specializzazione in Criminologia.

Chi è Asia Nuccetelli? La vita privata

Luigi Del Prete e Asia Nuccetelli – Foto: Instagram

Asia Nuccetelli è stata fidanzata con Federico Valducci e il rapper Wayne Santana. Poi nel 2017 si è fidanzata con Gianfranco Battistini e, nell’estate 2018, è arrivata la proposta di matrimonio. I due erano pronti per diventare marito e moglie nel 2019, ma a un passo dal matrimonio si sono mollati. Dopo un flirt con Astol, nel 2020 si è fidanzata con Luigi Del Prete, horse rider come lei, studente della Luiss, uno degli atleti più acclamati della famosa università privata.