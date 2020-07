Chi è Bianca Guaccero? Età, peso, altezza, biografia, Ventola, matrimonio, figlia, Facebook

Chi è Bianca Guaccero? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama sua figlia? Quando si è unita in matrimonio con suo marito? Bianca Guaccero è una delle attrici e conduttrici più belle e brave dello show business italiano. Ha alle spalle una lunga carriera a teatro, cinema e televisione. Molto amata e popolare sui social, in particolar modo su Facebook dove spicca il gruppo intitolato “I Guaccerini fan di Bianca Guaccero” e Instagram, Bianca è molto stimata dai colleghi. Ora conosciamola meglio, scoprendo biografia, carriera e amori.

Bianca Guaccero – Foto: Instagram

Chi è Bianca Guaccero? La biografia

Bianca Guaccero è nata sotto il segno zodiacale del Capricorno a Bitonto, in provincia di Bari, il 15 gennaio 1981. Alta 175 cm, pesa 55 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico perfetto per la splendida attrice e conduttrice televisiva pugliese. Molto legata alle sue origini pugliesi e alla sua famiglia, Bianca si è descritta come una persona dal carattere forte e determinato. Fin da adolescente ha nutrito una straordinaria attitudine e propensione alla recitazione.

Chi è Bianca Guaccero? La carriera

Bianca Guaccero con lo staff di Detto Fatto – Foto: Instagram

Dopo alcune apparizioni televisive agli esordi, come in Miss e Mister ’96 e Sotto a chi tocca, ha debuttato al cinema con il film Terra bruciata (1999) di Fabio Segatori, con Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Michele Placido. L’anno successivo è tra i protagonisti di Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Nel 2001 è tra i protagonisti, con il ruolo di Angelica, del film Tra due mondi di Fabio Conversi. Nello stesso anno è apparsa nella miniserie TV Ama il tuo nemico 2 di Damiano Damiani, con Andrea Di Stefano. Successivamente ha alternato i ruoli nel cinema con quelli televisivi, recitando in teatro e partecipando inoltre ad alcuni programmi TV in veste di cantante.

Nel 2002 è entrata nel cast di Mudù, al fianco di Uccio De Santis, Ninni Di Lauro, Emanuele Tartanone e altri comici pugliesi. Nel 2003 ha fatto parte del cast della serie TV Tutti i sogni del mondo, in cui ha interpretato una delle protagoniste assieme a Serena Autieri, Alessia Mancini ed Eleonora Di Miele.

Ha poi recitato in diversi altri film e serie tv, oltre ad aver co-condotto il Festival di Sanremo 2008 e ad aver partecipato come concorrente a Tale e quale show. Ha poi condotto per due anni Detto Fatto e poi insieme a Enrico Ruggeri, il varietà monografico Una storia da cantare nel sabato sera di Rai 1.

Chi è Bianca Guaccero? Gli amori

Bianca Guaccero ha avuto una love story da giovanissima con l’ex calciatore dell’Inter e del Bari, Nicola Ventola. Nel settembre 2013 si è sposata con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto una figlia, Alice, nel novembre 2014.

Il matrimonio si è concluso nel novembre 2017. Negli ultimi anni è finita spesso al centro del gossip per presunti flirt e liaison che sono state puntualmente smentiti dalla diretta interessata.