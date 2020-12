Chi è Cecilia Capriotti? Anni, altezza, peso, fidanzato, figli, foto, GF, Facebook e Instagram

Chi è Cecilia Capriotti? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Come si chiama il suo fidanzato? Quanti figli ha? Cecilia Capriotti è una showgirl, attrice ed ex modella originaria di Ascoli Piceno. Ha partecipato a svariati programmi televisivi e per aver recitato in molti film di successo come To Rome With Love, No Problem e molti altri ancora. La soubrette ha partecipato a diversi reality show: dall’Isola dei famosi 2019 al Grande Fratello Vip 2020. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Cecilia Capriotti.

Cecilia Capriotti – Foto: Facebook

Chi è Cecilia Capriotti? La biografia

Cecilia Capriotti – Foto: Facebook

Cecilia Capriotti è nata il 27 febbraio del 1976, sotto il segno zodiacale dei Pesci, ad Ascoli Piceno. Alta 175 cm, pesa 55 chili, fisico mozzafiato, capelli castani e occhi marroni per la bella Cecilia. Fin da piccola ha avuto una grande passione per la recitazione. Da bambina ha affrontato un evento traumatico che le ha cambiato letteralmente la vita, vale a dire la morte della madre. Ha perso la voce per qualche anno ed è stata vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola.

Chi è Cecilia Capriotti? La carriera

Cecilia Capriotti – Foto: Facebook

Ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2000, partecipando al famoso e longevo concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia. Si è poi affidata al noto manager dei vip, Lele Mora, che l’ha indirizzata nel mondo dello spettacolo. Nel 2004 ha lavorato come valletta nel programma sportivo di Rai 2, Dribbling. L’anno successivo è diventata l’inviata fissa di un altro programma di casa Rai, La vita in diretta. Poi ha esordito sul grande schermo vestendo i panni di Eva nel celebre film di Vincenzo Salemme “No Problem“. Nello stesso anno ha posato anche per la celebre rivista “Max”. Nel 2010 ha partecipato insieme a Samuel Peron al celebre talent show di casa Rai, Ballando con le stelle. L’anno dopo ha posato per una delle riviste più importanti e conosciute nel nostro Paese, For Men. Nel 2012 è apparsa in alcune scene del celebre film di Woody Allen “To Rome with love“. L’anno dopo ha debuttato anche nel bellissimo mondo del teatro recitando nella commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi“. Nel 2018 ha partecipato come naufraga alla tredicesima edizione del reality show L’Isola dei famosi insieme ad Elena Morali, Paola Di Benedetto, Chiara Nasti e tanti altri ancora. Nel dicembre 2020 è stata ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 5.

Chi è Cecilia Capriotti? La vita privata

Cecilia Capriotti con il partner e la figlia – Foto: Instagram

Cecilia ha una pagina Facebook ufficiale e un profilo su Instagram, che vanta quasi 500mila follower. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Cecilia ha avuto una love story con Andrea Perone. Oggi è attualmente fidanzata con Gianluca Mobilia. La loro storia d’amore è iniziata nel 2014. I due si sono innamorati durante una vacanza a Panarea, una sorta di colpo di fulmine. Nel 2016 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Maria Isabelle.