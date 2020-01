Chi è Elisa De Panicis Agnelli? Età, altezza, biografia, carriera e Instagram della web influencer del Grande Fratello Vip 4

Chi è Elisa De Panicis Agnelli? Dove e quando è nata? Quanti anni ha? Quando è sbocciata la sua carriera? La web influencer, stilista e modella è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram. Ora conosciamola meglio scoprendo l’età, l’altezza e la biografia della web influencer del Grande Fratello Vip 4.

Elisa De Panicis – Foto: Instagram

Chi è Elisa De Panicis Agnelli? La biografia

Elisa De Panicis Agnelli è nata l’1 dicembre 1992 a Solaro, comune italiano di 14194 abitanti della città metropolitana di Milano, in Lombardia, situato a circa 15 km nord-ovest dal capoluogo lombardo. Parla 5 lingue ed è proprietaria di un brand di costumi. Al suo profilo Instagram risultano iscritti oltre 1 milione di follower. Soltanto 40mila alla sua pagina Facebook ufficiale.

Chi è Elisa De Panicis Agnelli? La carriera e la vita privata

Elisa De Panicis Agnelli ha iniziato la sua carriera come web influencer. Nel 2011 è apparsa per la prima volta in tv nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo. Nel 2015 Elisa si è trasferita in Spagna e qui ha intrapreso la carriera come modella. Ha partecipato alle edizioni spagnole dell’Isola dei famosi e di Uomini e Donne.

Elisa è stata poi scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini. Ha inoltre debuttato come cantante con la canzone Media Naranja.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisa De Panicis Agnelli ha avuto un flirt con il modello e gieffino Andrea Denver e nel 2016 con il divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo.