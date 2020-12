Chi è Filippo Magnini? Età, peso, altezza, figli, Giorgia Palmas, vita privata, fidanzate e Instagram Stories

Chi è Filippo Magnini? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Quanti figli ha? Quante fidanzate vip ha avuto? Filippo Magnini è uno degli sportivi più amati, stimati e apprezzati del nostro Paese. Considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, con Giorgio Lamberti, nelle distanze brevi, è stato due volte campione mondiale nei 100 m nel 2005 e nel 2007. Ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta e complessivamente diciassette ori europei. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata del compagno della showgirl, conduttrice tv e modella Giorgia Palmas.

Chi è Filippo Magnini? La biografia

Filippo Magnini è nato il 2 febbraio 1982, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Pesaro. Alto 188 cm, pesa 80 chili, capelli neri, occhi castani e fisico bestiale per il noto sportivo. Fin da bambino si è dedicato allo sport, iniziando con il pattinaggio a rotelle, con sua sorella Laura, e al basket. Poi si è dedicato al tennis e al basket. Successivamente e solo dietro consiglio medico, è approdato al nuoto. Con la squadra “vis Sauro nuoto” ha vinto molti premi da adolescente. A 10 anni si è allenato a livello agonistico sia nel calcio che nel nuoto. Voleva diventare un calciatore.

Chi è Filippo Magnini? La carriera

A 16 anni ha ottenuto i primi premi italiani ed è poi arrivata la prima convocazione in nazionale. A 18 anni si è dedicato esclusivamente alla rana e allo stile libero e dopo aver conseguito il diploma al geometra, si è trasferito a Torino ed è entrato nella squadra della “Rari Nantes” dove si è allenato con il tecnico Claudio Rossetto per migliorare nello stile libero. Durante la sua formidabile carriera ha vinto per ben due volte il titolo di campione mondiale nei 100 m nel 2005 e nel 2007. Ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta e complessivamente diciassette ori europei. Inoltre è stato un inviato de L’isola dei famosi e ha partecipato alla fiction tv di Raoul Bova come un delfino, interpretando sé stesso. Per di più ha pubblicato un libro “La resistenza dell’acqua”, edito da Mondadori.

Il 27 febbraio 2020 il TAS ha accolto integralmente il ricorso proposto da Magnini annullando le sentenze del TNA, revocando la sanzione disciplinare e disponendo il proscioglimento dell’atleta dalle accuse di doping. L’ente antidoping italiano è stato condannato a risarcire le spese processuali.

Chi è Filippo Magnini? La vita privata

Filippo Magnini bacia Giorgia Palmas – Foto: Instagram

Filippo Magnini è molto seguito su Facebook, dove la sua pagina vanta 40mila fan, e Instagram, dove il suo profilo è seguito da 400mila follower. Filippo è stato legato sentimentalmente per ben sei anni alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Tra alti e bassi, la loro liaison è giunta al capolinea ufficialmente nel 2017. Nel 2018 Magnini si è fidanzato con l’ex velina di Striscia la notizia e vincitrice dell’Isola dei famosi Giorgia Palmas.

La coppia vip del jet set nazionale ha una figlia di nome Mia nata a Pesaro il 25 settembre 2020. Giorgia ha un’altra figlia, Sofia, nata il 15 luglio 2008 dalla sua precedente love story con il calciatore Davide Bombardini. Il loro matrimonio inizialmente fissato per il 2020 è stato posticipato a causa della pandemia. A fine dicembre 2020 Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno contratto il Covid-19.