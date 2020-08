Chi è Flavia Vento? Altezza, peso, anni, poesie, amori, oggi, politica, Instagram e Twitter

Chi è Flavia Vento? Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Com’è oggi? L’ex modella, showgirl e valletta è diventata nota al grande pubblico per alcuni spot e diversi programmi tv: da Libero all’Isola dei famosi fino a Stracult. Molto seguita su Twitter e Instagram, Flavia si è dedicata anche alla politica. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori della soubrette.

Flavia Vento – Foto: Instagram

Chi è Flavia Vento? La biografia

Flavia Vento – Foto: Facebook

Flavia Vento è nata il 17 maggio 1977, sotto il segno zodiacale del Toro, a Roma da madre olandese, Francesca, e padre italiano, Roberto. Ha una sorella che si chiama Sabina. Alta 1.72 metri, pesa circa 56 kg, occhi verdi e capelli biondi per la soubrette. Ha conseguito la maturità presso il Liceo Linguistico delle Suore di Nevers e in seguito ha intrapreso l’attività di modella a Milano e Parigi. Va a letto presto, pratica yoga e aerobica, mangia frutta e verdura. Ha tatuata una E sul polso, simbolo del suo amore per l’Egitto.

Chi è Flavia Vento? La carriera

Flavia Vento – Foto: Facebook

La sua carriera è iniziata nel mondo degli spot, con la partecipazione nel 1995 a quello della Neutro Roberts e nel 1998 a quello della Ferrero Rocher. Ha raggiunto la popolarità grazie alla trasmissione Il lotto alle otto nel 1999, nella quale ha interpretato la Fortuna e successivamente grazie a una pubblicità del caffè Lavazza. Nel maggio dello stesso anno è apparsa sull’edizione italiana di Playboy. Successivamente il programma televisivo Libero, condotto da Teo Mammucari, l’ha resa nota al pubblico televisivo come “valletta sotto il tavolo”. Nell’estate del 2000 ha condotto la prima edizione di Stracult. L’anno seguente ha recitato nella rappresentazione de Gli uccelli di Aristofane, insieme a Franco Oppini e Ninì Salerno, per la regia di Renato Giordano e ha inoltre inciso il cd singolo Moreno contenente 4 versioni differenti. Nel 2002 ha recitato nella fiction di Rai 2 Cinecittà accanto a Barbara De Rossi e Carlo Croccolo. Nel 2003 ha partecipato al film Andata e ritorno di Alessandro Paci. Nel 2004 ha preso parte come concorrente alla prima edizione del reality show La fattoria, condotto da Daria Bignardi su Italia 1. Poi ha avuto una breve carriera nell’ambito politico prima con la Margherita e poi con il nuovo PLI. Negli ultimi tempi ha mostrato simpatia per il M5S.

Ha poi preso parte ad altri film e programmi tv, tra cui l’Isola dei famosi 6 e 9. Poi ha pubblicato il suo primo libro di poesie, intitolato Parole al Vento. Negli ultimi anni è spesso ospite e opinionista nei programmi tv di Barbara D’Urso. Nel 2020 è tornata a recitare partecipando come protagonista insieme a Eva Henger, Giorgio Como e Costantino Vitagliano al cortometraggio Il postino sogna sempre due volte diretto da Rocco Marino.

Chi è Flavia Vento? Gli amori

Flavia Vento – Foto: Facebook

Flavia Vento non ha un marito, non si è mai sposata e non ha figli. Tra i suoi ex fidanzati spiccano Marco Prato e Manuele Di Gresy. La showgirl ha poi raccontato di aver avuto un flirt con Francesco Totti ed Enrique Iglesias.