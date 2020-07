Chi è Francesca Rocco? Anni, altezza, Giovanni Masiero, crisi, matrimonio, genitori, Instagram

Chi è Francesca Rocco? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto pesa? Quanto è alta? Il suo soprannome è Chicca ed è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua precedente love story con l’ex nuotatore e disc jockey Leonardo Tumiotto e alla sua partecipazione come concorrente alla tredicesima edizione del reality show più longevo e famoso della televisione italiana, il Grande Fratello. In quel contesto televisivo ha conosciuto e si è innamorata dell’uomo della sua vita, il modello Giovanni Masiero. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Francesca Rocco.

Francesca Rocco – Foto: Facebook

Chi è Francesca Rocco? La biografia

Francesca Rocco – Foto: Facebook

Francesca Rocco è nata il 23 marzo 1984, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Legnano, un paese in provincia di Milano. Ha un fratello di nome Eugenio e una sorella di nome Benedetta. È molto legata alla sua famiglia, in particolar modo al padre Matteo e alla madre Domenica. Francesca Rocco è alta 170 cm e pesa 50 Kg. La sua passione più grande è la danza, specialmente classica, che ha praticato da quando era bambina fino ai 18 anni, quando ha dovuto smettere per i troppi impegni di studio e di lavoro. Ama molti gli orologi e infatti li colleziona. Dopo essersi diplomata, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e ha poi conseguito l’abilitazione di avvocato. Ha iniziato a lavorare presso un istituto di credito, ma ha accantonato questa attività lavorativa per quella di attrice e web influencer, dato che è molto seguita e amata su Facebook e Instagram. Si definisce generosa, sensibile, permalosa ed estroversa. La colonna sonora della sua vita è la canzone Semplice di Gianni Togni.

Chi è Francesca Rocco? La carriera

Francesca Rocco – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello show business italiano come concorrente del GF 13. Subito dopo ha intrapreso la carriera di fotomodella e testimonial per numerosi marchi d’abbigliamento. È opinionista al Grande Fratello, oltre a essere ospite a Verissimo, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Da alcuni anni gestisce un blog di make-up, lifestyle, viaggi e moda, chiamato Touché.

Chi è Francesca Rocco? La vita privata

Francesca Rocco e Giovanni Masiero del Grande Fratello 13 – Foto: Facebook

Francesca Rocco ha avuto due storie d’amore molto importanti. La prima con l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto, che è durata un anno ed è terminata nell’agosto 2013. La seconda con Giovanni Masiero è sbocciata nella Casa del Grande Fratello nel 2014. Subito dopo il GF, vanno a convivere e il 20 aprile 2016 si sono uniti in matrimonio a Verona. Dopo poco più di un anno, il 24 maggio 2017, è nata la loro prima figlia Ginevra. Nel 2018 la coppia ha vissuto un periodo di crisi, che fortunatamente è stato poi superato per la gioia di fan e amici.