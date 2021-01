Chi è Kevin Kolev? Età, altezza, peso, biografia, Instagram e foto hot dell’ex flirt di Tommaso Zorzi

Chi è Kevin Kolev? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto pesa? Quanto è alto? L’affascinante e tenebroso ragazzo bulgaro è diventato noto agli inizi di gennaio 2021 quando ha confessato al sito Biccy.it di aver avuto una frequentazione con l’esuberante concorrente del Grande Fratello Vip 5 e influencer Tommaso Zorzi prima del suo ingresso nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Kevin Kolev ha poi partecipato a Live – Non è la d’Urso e Pomeriggio 5. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, il lavoro e i profili Instagram e Facebook del pluritatuato Kevin.

Chi è Kevin Kolev? La biografia

Kevin Kolev è nato il 16 marzo 1990, sotto il segno zodiacale dei Pesci a Sofia in Bulgaria. Non ha fratelli o sorelle, è figlio unico. Alto 173 cm., pesa 78 chili e ha 29 tatuaggi sul suo corpo. Vive in Italia dal 2007. Gli piace la cultura e il cibo italiano. I suoi piatti preferiti sono la tartare di manzo, la pizza e la carbonara. Tra i suoi hobby preferiti spiccano lo sport, l’allenamento fisico, la lettura e i disegni. Non ha una squadra del cuore, perché non è un tifoso di calcio. Tra i suoi calciatori preferiti spicca CR7, Cristiano Ronaldo. Ha conseguito il diploma in grafico pubblicitario. Il suo motto è No Drama, proprio come il suo tattoo che sfoggia sulla fronte. Barbara d’Urso e Guendalina Tavassi l’hanno apostrofato come “carciofone”.

Chi è Kevin Kolev? Il lavoro

Per quanto riguarda i suoi lavori, Kevin Kolev gestisce il sito web dell’impresa dei suoi genitori. Inoltre lavora come tatuatore e sta studiando per diventare personale trainer, anche se lo vorrebbe fare per passione più che per lavoro.

Chi è Kevin Kolev? La vita privata

Ama l’accento veneto. Il suo tipo di uomo ideale non ne ha, poiché ha sempre avuto frequentazioni con ragazzi completamente diversi. L’estetica conta fino a un certo punto, ma un ragazzo lo deve prendere molto di testa… mentalmente. Deve essere una persona realizzata o comunque sia con degli obiettivi nella vita. Odia i nullafacenti o quelli che si accontentano di poco. Il suo principe azzurro deve essere stabile in tutti sensi, con tanta testa e con un bel carattere molto forte perché lui tende sempre a dominare… Tra i suoi flirt spicca l’influencer Tommaso Zorzi. Un suo grande ammiratore è il tuttologo, opinionista e conduttore tv Giovanni Ciacci. Il suo profilo Instagram è @kevinkolev_ ed è privato. Risultano iscritti 5mila follower. Ha un profilo privato anche su Facebook.