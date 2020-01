Chi è Licia Nunez? Quanti anni ha? Dove è nata? Qual è il suo vero nome e cognome? Ha recitato in diverse serie tv di successo, tra cui Vivere e Incantesimo, e ha partecipato a diversi reality e talent show. Come si chiama la sua attuale compagna? E la sua precedente fidanzata? Conosciamola meglio scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera dell’attrice.

Licia Nunez – Foto: Facebook

Chi è Licia Nunez? La biografia

Licia Nunez – Foto: Facebook

Licia Nunez è nata a Barletta il 1º marzo 1978. Il suo vero nome e cognome è Lucia Vanessa Del Curatolo. Alta 170 cm. e pesa 56 Kg. È del segno zodiacale dei Pesci e come tutti i nati sotto questo segno è una persona altruista e molto concentrata sul suo percorso interiore. A diciassette anni ha iniziato a lavorare come fotomodella e poco dopo ha intrapreso quella d’attrice. Dal 2000 al 2003 ha studiato recitazione, prima a Tolosa presso l’Università d’Arte Drammatica “Le Mirail”, poi con Beatrice Bracco presso il Teatro Blu di Roma.

Chi è Licia Nunez? La carriera

Licia Nunez – Foto: Facebook

Protagonista di diversi spot pubblicitari, dopo aver girato alcuni cortometraggi, è apparsa nel 2003 sul grande schermo con il film Alla fine della notte, nel 2004 con il film Balletto di guerra e nel 2007 con E guardo il mondo da un oblò. Tra i suoi lavori televisivi, Incantesimo, in cui dal 2004 al 2006 ha interpretato il ruolo di “Nicoletta Capirossi”, “Una vita in regalo” (miniserie tv diretta da Tiziana Aristarco) con Luca Barbareschi, nel 2005 L’ultimo rigore 2 (miniserie tv diretta da Sergio Martino) nel ruolo di Jenny Corsi con Enzo Decaro, e la soap opera di Canale 5, Vivere, dove dal settembre del 2007 al 2008 è la cattiva e determinata Barbara Ponti. Nel 2006 ha condotto al fianco di Marco Mazzocchi il programma sportivo Notti mondiali su Rai 1, Vivere da campione con Corrado Tedeschi, sempre su Rai 1 ed Eurogol con Stefano Bizzotto su Rai 2. Ha partecipato alla quinta edizione del talent show di Rai Uno, Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Nel 2011 è stata attrice protagonista, nonché produttrice, del film per il cinema Goodbye Mama nel ruolo di Virginia Kirova. Dal 2012 è una delle protagoniste della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva nel ruolo di Elena Monforte. Nel 2020 è nel cast dei concorrenti del reality show Grande Fratello VIP.

Chi è Licia Nunez? La vita privata

Licia Nunez e Barbara Eboli – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Licia ha avuto una lunga e appassionata love story lesbo con l’attivista per i diritti lgbt Imma Battaglia dal 2004 al 2010. Dal 2018 è in love con l’imprenditrice Barbara Eboli, anche se la loro storia d’amore pare essere ormai a un passo dal capolinea a causa di alcune frasi, dichiarazioni e commenti rilasciati da Licia agli altri gieffini sulla sua ex compagna Imma. In particolar modo la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è la seguente dichiarazione e confidenza fatta da Licia ad alcuni coinquilini: “Io e Imma ci sentiamo e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro. Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma, che mi ha amata più di se stessa”. Barbara ha perso la pazienza e ha rivelato in una storia di Instagram che Licia Nunez ha superato ogni limite. “Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti – ha scritto l’imprenditrice – ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.