Chi è Lorenzo Amoruso? Età, altezza, peso, calciatore, Bari, lavoro, figli e Manila Nazzaro

Chi è Lorenzo Amoruso? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Che lavoro fa oggi l’ex calciatore di Rangers e Bari? Lorenzo Amoruso è uno dei calciatori più amati e apprezzati nella storia del Bari calcio. L’ex giocatore barese è tornato alla ribalta mediatica negli ultimi anni per la sua storia d’amore con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e per la partecipazione a Temptation Island. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Amoruso.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro – Foto: Instagram

Chi è Lorenzo Amoruso? La biografia

Lorenzo Amoruso – Foto: Facebook

Lorenzo Amoruso è nato il 28 giugno 1971, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Bari, ma è cresciuto a Palese. Alto 184 cm, pesa 86 chili, capelli castani e occhi marroni per l’ex calciatore pugliese. Il calcio è sempre stata la sua più grande passione fin da piccolo quando ha iniziato a giocare nelle giovanili del Palese e del Bari.

Chi è Lorenzo Amoruso? La carriera

Lorenzo Amoruso – Foto: Facebook

Ha esordito in prima squadra con i biancorossi nel 1988-1989, in Serie B, raccogliendo 3 presenze in quella stagione. Ha debuttato in Serie A l’8 ottobre 1989 in Inter-Bari (1-1). In massima divisione ha collezionato 3 presenze nel 1989-1990 e 5 nel 1990-1991 (un gol), prima di diventare titolare nel 1993-1994, in serie cadetta. Nel 1994-1995 ha giocato un’altra stagione nel Bari, in Serie A. Nel corso della sua militanza in biancorosso è stato ceduto per due volte in prestito, al Mantova e al Vis Pesaro. L’ex roccioso difensore centrale ha una buona propensione al gol in quanto dotato di un destro potente e preciso, era uno specialista nell’esecuzione di calci piazzati dalla distanza. Dopo l’addio al Bari ha militato in diverse squadre: Fiorentina, Rangers, Blackburn e Cosmos.

Durante la sua carriera di calciatore ha vinto 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 3 campionati scozzesi, 4 Coppe di Scozia e 3 Coppe di Lega Scozzese. Dopo l’addio al calcio giocato, Amoruso è stato assunto il 15 settembre 2010 dalla Fiorentina come coordinatore degli osservatori della prima squadra. Dopo quasi due anni ha lasciato il posto nella dirigenza viola.

Da diversi anni lavora come opinionista sportivo per varie trasmissioni ed emittenti, tra cui la Rai per Euro 2016, Platinum Calcio su Italia 7 Toscana e Lunedì gol su Canale Italia. Inoltre per TV8 ha collaborato con il commento tecnico delle partite di UEFA Europa League. Nel 2002 ha pubblicato il suo libro autobiografico, Lorenzo Amoruso – LA Confidential. Nel 2016 ha condotto, insieme all’ex calciatore Gianluca Vialli, il docu-reality Squadre da incubo, andato in onda su TV8. Nel 2018 ha preso parte a Celebrity MasterChef Italia, in onda su Sky Uno. Nel 2020, insieme alla propria compagna, Manila Nazzaro, ha preso parte all’ottava edizione di Temptation Island.

Chi è Lorenzo Amoruso? La vita privata

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa ben poco del suo passato amoroso. Dopo una importante storia d’amore con la showgirl, attrice ed ex tronista di Uomini e Donne Giulia Montanarini, Amoruso è legato sentimentalmente con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro da tre anni. La coppia vip del jet set italiano vuole unirsi in matrimonio e avere un figlio.