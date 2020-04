Chi è Lucia Annunziata? Età, altezza, peso, biografia, marito, Mezz’ora oggi e carriera

Chi è Lucia Annunziata? Quando e dove è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Diventata famosa e popolare come giornalista e inviata Rai, oggi è una delle più famose conduttrici e giornaliste di politica del nostro Paese insieme con Lilli Gruber. Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della famosa scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana.

Chi è Lucia Annunziata? La biografia

Lucia Annunziata è nata a Sarno, in provincia di Salerno, l’8 agosto 1950. Il suo segno zodiacale è il Leone. È alta 166 centimetri e pesa 68 chili. All’età di un anno, quando viveva in Irpinia, un fulmine colpì la casa in cui abitava con la sua famiglia. Una scheggia la raggiunse a un occhio, causandole danni permanenti alla vista. Si è diplomata al Liceo Torquato Tasso a Salerno e poi ha frequentato l’Università degli Studi di Napoli, prima, e quella di Salerno dopo, dove ha conseguito la laurea in Filosofia con una tesi sui contributi statali per il sud e il movimento operaio. È stata insegnante presso le Scuole Medie di Teulada (in Sardegna) dal 1972 al 1974. Lucia è atea.

Chi è Lucia Annunziata? La carriera

Giornalista professionista dal 1976, è stata corrispondente per Il Manifesto, La Repubblica e il Corriere della Sera. Nel corso del 1995 è tornata in Italia ed è arrivata in televisione, su Rai 3, con il programma Linea tre. Dal 1996 al 1998 è stata direttrice del Tg3. Nel 2000 ha fondato e diretto l’agenzia di stampa APBiscom, società che nasce dalla Associated Press ed Ebiscom. Il 13 marzo 2003 è diventata Presidente della Rai fino al 4 maggio 2004, data delle sue dimissioni. È stata la seconda donna presidente della Rai, dopo Letizia Moratti (nel 1994). Dal 2004 è editorialista de La Stampa. L’anno dopo è tornata in Rai per condurre su Rai 3 il programma In ½ h e oggi è ancora in onda, in versione prolungata titolata Mezz’ora in più. Da settembre 2012 a gennaio 2020 è stata la direttrice de L’Huffington Post Italia (poi ribattezzato HuffPost Italia). Ha inoltre condotto Potere e Leader. Durante la sua brillante carriera ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio America della Fondazione Italia USA e l’onorificenza di Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana su iniziativa del Presidente della Repubblica il 1º marzo 2006. Dall’8 gennaio 2019 è entrata a far parte della trasmissione Tg Zero su Radio Capital.

Chi è Lucia Annunziata? La vita privata

Nel 1972 si è celebrato il suo primo matrimonio con Attilio Wanderlingh, intellettuale napoletano di origini olandesi con cui la relazione è, però naufragata. Lucia Annunziata ha sposato in seconde nozze Daniel Williams, giornalista statunitense del Washington Post, con una cerimonia a New York, per 250 invitati. Dalla loro unione è nata la figlia Antonia Williams nel 1993.