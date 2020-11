Chi è Marialaura De Vitis? Età, altezza, nata a, Instagram, Primo Appuntamento e Paolo Brosio

Chi è Marialaura De Vitis? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Marialaura De Vitis è balzata agli onori della cronaca rosa per la sua chiacchieratissima e presunta love story con il famoso 64enne giornalista, scrittore, conduttore televisivo e concorrente del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, Paolo Brosio. Una discussa liaison che secondo molti sarebbe stata studiata a tavolino, come ha rivelato il noto paparazzo Maurizio Sorge durante una diretta Instagram. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Marialaura.

Chi è Marialaura De Vitis? La biografia

Marialaura De Vitis è nata a Reggio Emilia nel 1998. Alta 176 cm, pesa 53 chili, capelli castani, occhi marroni e bellezza mediterranea. Si è diplomata al Liceo. Nel luglio 2020 si è laureata in Scienze della Comunicazione. Durante gli studi universitari ha fatto un periodo di studi a Valencia con il progetto Erasmus. Ama molto i viaggi e pubblica spesso foto dei luoghi che visita. Adora lo sport e il suo fisico fin troppo asciutto e scolpito scatena sempre polemiche sui social. Non è cattolica.

Chi è Marialaura De Vitis? La carriera

Marialaura De Vitis ha iniziato la sua carriera da giovanissima come modella. Ha partecipato a diversi e importanti concorso di bellezza femminile, tra cui Miss Italia. Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia (Piacenza) Miss Rocchetta Emilia Bellezza Emilia Romagna e nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna. Grazie a questo titolo Marialaura è diventata una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia. Inoltre ha preso parte a diversi programmi televisivi: da Ciao Darwin a Primo Appuntamento fino a Live – Non è la D’Urso.

Chi è Marialaura De Vitis? La vita privata

Marialaura De Vitis è finita al centro del gossip durante l’autunno 2020 per la sua chiacchieratissima e (finta?) controversa relazione d’amore con Paolo Brosio. Sono in molti a non credere alla loro liaison.

La loro frequentazione va avanti dall’estate, ma molti accusano Marialaura di sfruttare Paolo Brosio per farsi pubblicità e ottenere visibilità mediatica nei talk show televisivi. Ha un profilo privato su Facebook e un profilo su Instagram, che vanta quasi 40mila follower.