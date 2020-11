Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, il paparazzo Maurizio Sorge rivela: “Storia finta”

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis sono al centro del gossip da diverse settimane per la differenza di età e perché secondo alcuni sarebbe una storia finta. Tra il noto giornalista e la giovanissima modella ci sono ben 42 anni di differenza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio, è attesissimo in tv per fare chiarezza.

Maria Laura De Vitis è seguitissima su Instagram, di professione modella, vive a Milano, ha una passione per i viaggi e la moda. In una recente intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso ha dichiarato: «Io e Paolo abbiamo condiviso molti momenti legati alla religione e non. Momenti religiosi e carnali. L’ho conosciuto quest’estate in un momento difficile della mia vita, io non sono credente, e per lui è una missione. L’ho conosciuto a un evento della sua Onlus dove facevo l’hostess».

Paolo Brosio ha alle spalle un matrimonio con Serenella Corigliano. Nel 2004 ha sposato Gretel Coello, modella cubana da cui ha divorziato quattro anni dopo le nozze. Ma Paolo è molto riservato e tiene molto a proteggere la sua privacy e quella delle persone che frequenta: tanto che non è mai stato confermato ufficialmente, ma avrebbe avuto un legame anche con Ania Goledzinowska, nota modella polacca.

Maurizio Sorge stronca Paolo e Maria Laura: “Storia finta”

Sul caso si è espresso anche il famoso paparazzo Maurizio Sorge che durante una recente diretta Instagram con il CEO ed ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi, ha commentato senza peli sulla lingua la presunta relazione d’amore di Paolo Brosio con Maria Laura De Vitis: “Storia finta, finta, finta! Ma di cosa parliamo? Una stupidaggine. Un’altra pu***nata. Magari domenica sera faranno vedere alcune scenette romantiche per Milano, ma è finta”.

