Chi è Marianna Vertola? Biografia e carriera della corteggiatrice di Uomini e Donne

Chi è Marianna Vertola? Biografia, carriera e curiosità della corteggiatrice di Uomini e Donne che ha conquistato l’attenzione di Carlo Pietropoli e preoccupato Cecilia Zagarrigo.

Marianna Vertola- foto instagram.com

Chi è Marianna Vertola? Biografia della modella

Marianna Vertola è nata a Napoli 23 anni fa e lì continua a vivere e a studiare per conseguire la laurea triennale in Scienze della Comunicazione.

Non si sa molto sulla vita privata della bella napoletana, fatta eccezione che vive da sola, ama i suoi tre gatti e ha tre fratelli più grandi.

Marianna non ha vissuto molte storie d’amore, ma pare abbia portato avanti relazioni solo con uomini più grandi di lei.

Marianna Vertola: Carriera

Si gonfia la rete- foto instagram.com

La sua bellezza e il suo fisico mozzafiato le hanno regalato l’opportunità di lavorare come modella e fotomodella per varie aziende di moda.

La bella napoletana conduce anche un programma sportivo chiamato Si gonfia la rete in onda su una tv locale.

Marianna Vertola ha partecipato a Veline 2010 nella speranza di riuscire a diventare una presenza fissa del bancone del tg satirico.

La modella è stata una delle tentatrici dell’ultima edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia.

Marianna Vertola a Uomini e Donne

Carlo Pietropoli Uomini e Donne- foto instagram.com

Marianna Vertola ha conosciuto il tronista Carlo Pietropoli ed è riuscita subito ad attirare la sua attenzione, creando diverse tensioni in studio.

Carlo non ha perso tempo per uscire con Marianna e tra i due si è instaurato un feeling tanto immediato quanto intenso.

Il tronista ha ammesso di sentire la nuova arrivata come una “donna” completa, bella e interessante in tutti i sensi. La chimica nata tra i due non è passata inosservata neanche a Cecilia Zagarrigo.

La modella 23 enne ha incuriosito il pubblico del people show pomeridiano di Maria De Filippi, dividendolo tra chi la ama e chi non la sopporta.

Marianna Vertola: Instagram

Marianna Vertola su Instagram – foto instagram.com

La bella napoletana è seguitissima su Instagram, dove ha già stregato oltre 139 mila follower che sembrano apprezzare le sue foto.

Tra pose studiate, scatti bollenti e scene di vita quotidiana, infatti, il profilo social di Marianna promette di collezionare nuovi estimatori.