Chi è Carlo Pietropoli? Biografia, vita privata e carriera del nuovo tronista di Uomini e Donne che sta conquistando il pubblico del people show di Maria De Filippi.

Carlo Pietropoli- foto sitrend.it

Chi è Carlo Pietropoli? Biografia e origini

Carlo Pietropoli nasce a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, l’8 luglio 1991 e sin da piccolo mostra una passione sfrenata per il calcio.

Il 28 enne ha praticato il calcio fin dall’adolescenza ed è diventato un calciatore semiprofessionista, salvo poi fare altro nella vita. Tra le ultime squadre che lo hanno avuto in formazione c’è il Noventa.

Carlo si diploma all’Istituto tecnico e professionale con l’indirizzo meccanico, ma decide di dedicarsi completamente al calcio.

Attualmente lavora come barman e sta cercando una donna che sappia tenergli testa all’interno degli studi di Uomini e Donne.

Ma cosa si sa di Carlo Pietropoli e della sua vita privata? Quello che si sa è prende la vita alla leggera e non è interessato al giudizio della gente. Cerca una donna che sappia stare al passo.

Carlo Pietropoli a Uomini e donne

Carlo Pietropoli a Uomini e Donne- foto deskgram.co

Carlo Pietropoli è arrivato a Uomini e Donne per ricoprire il ruolo di tronista, proprio quando Alessandro Zarino ha scelto a sorpresa Veronica Burchielli.

Quello che cerca in amore è qualcosa di unico: “Nei rapporti mi distrugge la monotonia. Ho bisogno sempre di quel brio iniziale per dare il 100%. Mi piacciono le donne ambiziose, con gli attributi, per tenermi testa e per tenermi a bada. Quando sono innamorato non sento la necessità di guardarmi intorno. Spero di trovare qualcosa che mi stravolga, che non mi cambi, ma che mi migliori. Vivrò ogni cosa con tutto me stesso”.

Il bel barista sta conoscendo meglio Jessica, Cecilia e Chiara e si augura di trovare tra loro la donna dei sogni all’interno del programma di Uomini e Donne.

Carlo Pietropoli sui social

Carlo Pietropoli era attivo sui network, almeno fino all’ingresso negli studi del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Detto ciò chi si aspetta di trovare grandi cose sugli account Facebook, Twitter e Instagram resterà deluso: Carlo è molto riservato.

Sui social ci sono alcune foto con una ragazza, ma sembrano risalire a un bel po’ di tempo fa, proprio come lo status “impegnato”.