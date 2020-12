Chi è Mario Ermito? Età, altezza, biografia, film, attore, Ares, fidanzata, Instagram e GF Vip

Chi è Mario Ermito? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Mario Ermito è un modello e attore pugliese. Ha raggiunto la popolarità nel 2012 come concorrente del famoso e longevo reality show della televisione italiana, il Grande Fratello. Poi ha recitato in diversi film e fiction dell’Ares Film di Alberto Tarallo. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Chi è Mario Ermito? La biografia

Mario Ermito è nato il 2 ottobre 1991, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Brindisi in Puglia. Alto 1.86 cm, pesa circa 83 chili, capelli castani, occhi azzurri e fisico perfetto. Si allena quotidianamente in palestra. Ha sempre giocato a calcio e suo padre lo avrebbe voluto calciatore ma, a causa di un infortunio, ha dovuto appendere le scarpette al chiodo. Ha due sorelle (Giorgia e Azzurra), una più grande e una più piccola, ed è molto legato ai suoi genitori, che lo hanno sempre sostenuto nel suo percorso professionale. Ama uscire con gli amici, mentre detesta l’ipocrisia, la gente che predica bene e razzola male, e chi non sta con i piedi per terra. Il suo motto è: “carpe diem”. Si è diplomato all’Istituto Tecnico Nautico Carnaro di Brindisi. In seguito si è trasferito a Milano per intraprendere la carriera come modello.

Chi è Mario Ermito? La carriera

Ha lavorato come modello per una nota agenzia milanese, sfilando per marchi come Armani, Dolce & Gabbana, Dirk, Bikkembergs, Diesel e Benetton. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come attore di fotoromanzi per la rivista Grand Hotel. Ha partecipato come concorrente al GF12 e in seguito ha lavorato per l’Ares Film di Alberto Tarallo, che ha lanciato anche Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Ha recitato nelle fiction di successo come Il Peccato e la Vergogna 2, interpretando il ruolo di Bruno, e in Non è stato mio figlio, L’Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo e Il bello delle donne… alcuni anni dopo.

A dicembre del 2017 ha partecipato allo show House Party, ideato e prodotto da Maria De Filippi. L’anno successivo ha partecipato a Tale e Quale Show, dove si è classificato al settimo posto.

Ha poi recitato, inoltre, in un episodio de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi. A dicembre 2020 viene ufficializzato il suo ingresso come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini.

Chi è Mario Ermito? La vita privata

Ai tempi del GF12 era fidanzato con Carlotta Piazza. Nel 2013 è stata ufficializzata la sua relazione d’amore con Miss Italia Francesca Testasecca, anche se su questa storia in molti hanno pensato che si trattasse della classica liaison fake come quelle di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco o di Gabriel Garko ed Eva Grimaldi. Dal 2019 Mario è felicemente fidanzato con la make up artist Valentina Paolillo, dopo essersi conosciuti grazie ad amici in comune e sono diventati subito inseparabili. Ha una pagina Facebook e un profilo Instagram, che vanta oltre 53mila follower.