Chi è Mercedesz Henger? Altezza, età, peso, Eva Henger, padre, fisico, Instagram Stories e Isola

Chi è Mercedesz Henger? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto pesa? Quanto è alta? Mercedesz Henger è la figlia dell’ex diva a luci rosse Eva Henger e del compianto produttore cinematografico di film per adulti Riccardo Schicchi. Oggi è una web influencer molto attiva sui social ed è anche cantante e opinionista televisiva. Ora però conosciamola meglio, scoprendo altezza, età, peso, biografia, fisico, biografia, carriera e vita privata della web influencer.

Mercedesz Henger – Foto: Instagram

Chi è Mercedesz Henger? La biografia

Mercedesz con la madre Eva Henger – Foto: Instagram

Mercedesz Henger è nata a Roma il 18 agosto 1991, sotto il segno zodiacale del Leone. Il suo soprannome è Memi. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha due fratelli, Riccardino e la più piccola Jennifer, nata dal matrimonio dell’ex conduttrice tv di Paperissima Sprint con Massimiliano Caroletti nel 2009. Nel corso del 2019 è iniziata a circolare l’indiscrezione che il vero padre di Mercedesz non fosse il defunto regista a luci rosse Riccardo Schicchi. La stessa Mercedesz ha confermato queste indiscrezioni il 25 novembre 2019 a Live – non è la d’Urso. La ragazza ha rivelato che suo padre è un uomo ungherese il cui cognome è Jelinek, tanto che il vero cognome della ragazza è Jelinek Schicchi.

Mercedesz Henger con la mamma Eva Henger – Foto: Facebook

Alta 177 cm, pesa 65 chili, capelli biondi, occhi verdi e fisico perfetto per la web influencer. Ha più volte dichiarato di essere stata vittima di bullismo durante la sua adolescenza. I compagni infatti la prendevano di mira per il lavoro di ex po**odiva della madre, e anche i professori con lei non sono stati gentili e di supporto. Ha vissuto in Inghilterra, dove ha scelto di proseguire gli studi in Psicologia, dopo aver frequentato la scuola internazionale San Giorgio a Roma, ma oggi vive in Italia. Ha diversi tatuatti, tra cui un aereo al polso sinistro che, con la sua scia, forma un cuore e una scritta sul fianco destro. Ha un piercing all’ombelico.

Chi è Mercedesz Henger? La carriera

Mercedesz Henger – Foto: Facebook

Dopo il debutto come attrice in un film del maestro Martin Scorsese, Dance of New York, ha recitato insieme a sua madre nel film Bastardi e in Torno a vivere da solo, con Jerry Calà. Ha partecipato come concorrente al reality show L’Isola dei famosi, dimostrandosi coraggiosa e tenace, superando le prove più difficili.

Mercedesz è spesso ospite a Verissimo, Pomeriggio 5 e Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Mercedesz è comparsa anche su Le Iene, rendendosi complice di scherzi nei confronti di sua madre e del fidanzato Lucas Peracchi. Ha lanciato anche alcuni singoli, intraprendendo la carriera di cantante.

Chi è Mercedesz Henger? La vita privata

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger- foto trendit.it

Dopo una importante storia con un ragazzo comune e non famoso di nome Leonardo si è poi fidanzata con l’ex tronista pluritatuato del trono classico di Uomini e Donne nonché personal trainer Lucas Peracchi. Il loro è un amore piuttosto litigarello, tra alti e bassi. A causa di Lucas, che non è mai andato a genio a Eva Henger, Mercedesz ha interrotto ogni rapporto con sua madre.