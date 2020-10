Chi è Patrizia De Blanck? Età, altezza, peso, biografia, malattia, amori, Alberto Sordi e Califano

Chi è Patrizia De Blanck? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? La contessa del popolo ha discendenze nobili. La socialite e personaggio televisivo italiano è molto amata dal pubblico per la sua grinta, determinazione e personalità forte e decisa. Ha partecipato come concorrente a diversi reality show: da Il Ristorante all’Isola dei famosi fino al Grande Fratello Vip 2020. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e amori della mitica contessa De Blanck.

Patrizia De Blanck – Foto: Instagram

Chi è Patrizia De Blanck? La biografia

Patrizia De Blanck con la figlia Giada – Foto: Instagram

Patrizia De Blanck è nata il 9 novembre del 1944, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Roma. Ha discendenze nobili. Suo madre era Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e suo padre era l’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, cugino di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba) e Segretario di Stato durante la sua presidenza.

Alta 170 cm, pesa 75 chili, occhi verdi e capelli castani per la contessa del popolo. Attualmente vive a Roma con sua figlia Giada e i suoi due cani. La contessa soffre della seguente malattia: la dacriocistite, che è un’infezione del sacco lacrimale che può a volte evolvere in un ascesso. L’agente eziologico è generalmente lo stafilococco o lo streptococco, tipicamente a seguito di un’ostruzione del dotto nasolacrimale.

Chi è Patrizia De Blanck? La carriera

Patrizia De Blanck – Foto: Instagram

Ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1958 come una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva. Ospite nei salotti tv di Mediaset e Rai, nel 2002 ha preso parte come ospite fissa a Chiambretti c’è su Rai 2 con Piero Chiambretti, mentre, l’anno successivo è stata ospite fissa di Domenica In condotta da Paolo Bonolis. Nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality show Il ristorante su Rai 1. Nel 2006 ha partecipato al programma radiofonico di Igor Righetti Il ComuniCattivo in onda su Radio 1 con la rubrica La classe non è acqua, trasgredire con bon ton. Nel 2008 ha preso parte come concorrente alla sesta edizione del reality show L’isola dei famosi, venendo eliminata in semifinale con il 38% dei voti. Nello stesso anno ha pubblicato la sua autobiografia, A letto col Diavolo, scritta in collaborazione con Matilde Amorosi ed edita da Armando Curcio Editore. Nel 2011 ha interpretato se stessa, insieme alla figlia, nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina. Negli anni successivi ha partecipato come opinionista ai programmi condotti da Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. A settembre 2020 è stata scelta come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini.

Chi è Patrizia De Blanck? La vita privata

Patrizia De Blanck si è sposata la prima volta nel 1960 con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milne, matrimonio naufragato dopo pochi mesi perché il baronetto era stato colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico. Fidanzatasi con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964, era stata chiamata a testimoniare in occasione dell’inchiesta e del processo per l’omicidio di quest’ultimo, noto alle cronache giudiziarie di quegli anni come il caso Bebawi. Nel 1971 si è sposata in seconde nozze con Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 è nata la figlia Giada. Drommi è morto nel 1999. Tra i suoi flirt e amanti spiccano Alberto Sordi, Franco Califano, Onassis (il figlio).