Chi è Rong Hao Wu di Bake Off Italia? Età, origini, carriera, Instagram, Facebook e vita privata

Chi è Rong Hao Wu di Bake Off Italia? Il suo nome è diventato noto al grande pubblico per via della sua partecipazione come concorrente del talent show più dolce della tv. Grazie a questo talent di Real Time, Rong Wu è molto seguito su Instagram e Facebook. Quanti anni ha? Quali sono le sue origini? Scopriamo insieme l’età, la biografia, la carriera e la vita privata del giovane Rong.

Chi è Rong Hao Wu di Bake Off Italia? La biografia

Rong Hao Wu non è nato in Cina, ma in Italia. Le sue origini sono per metà italiane e metà cinesi. I suoi genitori infatti sono nati in Cina e si sono trasferiti nel nostro Paese insieme a suo nonno tanti anni fa. Rong Wu è nato il 7 novembre 1999 a Milano ed è cresciuto come un milanese doc. La sua famiglia è molto numerosa. Suo padre è proprietario di un ristorante cinese, ma lui preferisce di gran lunga quella italiana. Tra i suoi hobby spiccano la lettura dei fumetti e le uscite con gli amici. Si è diplomato presso l’IPSAR A. Vespucci di Milano.

Chi è Rong Hao Wu di Bake Off Italia? La carriera

Rong Hao Wu si definisce un tipo solitario e seppur tranquillo dentro di sé è un ciclone. Ha un profilo privato di Facebook e un profilo Instagram privato denominato ronnieofficial_bakeoff7. Nella sua famiglia è l’unico ad essere appassionato di dolci, tutti gli altri sono dei veri esperti nei secondi piatti. La sua carriera è iniziata con la partecipazione a Bake Off Italia. Ha scelto di prendere parte a questo talent show di Real Time perché si è sentito sottovalutato e vorrebbe dimostrare a tutti quello che vale. Il giovane italo-cinese è giunto tra i finalisti del programma tv condotto da Benedetta Parodi. Sarà proprio Rong a conquistare il titolo di Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia e a vincere un viaggio organizzato da Secret Escapes? Staremo a vedere!

Redazione-iGossip