Chi è Rosy Maggiulli? Età, altezza, peso, news, misure, Instagram, Facebook, lavoro, fidanzato, oggi

Chi è Rosy Maggiulli? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Quali sono le sue misure? Che lavoro fa oggi? Rosy Maggiulli ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione come concorrente al reality show di Canale 5, il Grande Fratello. Da diversi anni ha deciso di abbandonare il mondo dello show business per tornare a una vita tranquilla e lontana dai riflettori mediatici. Ora conosciamola meglio, scoprendo età, altezza, peso, news, misure, profili Instagram e Facebook, carriera e vita privata.

Rosy Maggiulli – Foto: Facebook

Chi è Rosy Maggiulli? La biografia

Rosy Maggiulli – Foto: Instagram

Rosy Maggiulli è nata l’1 Settembre 1988, sotto il segno zodiacale della Bilancia, ad Andria in Puglia. Il suo vero nome è Rosalba. Alta 165 cm, pesa 50 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico mozzafiato per la showgirl pugliese. Le sue misure sono 94-66-94. Ha un tatuaggio in fondo alla schiena. Rosy è cresciuta in una famiglia con genitori divorziati e durante l’adolescenza si è trasferita a Parma. Questo cambiamento le ha portato molta sofferenza durante gli anni sopratutto perché vivendo con il fratello e con il padre non è mai riuscita a stringere un legame davvero profondo con la madre. Ha studiato danza, flauto traverso e canto. Si è diplomata in Moda e Costume lavorando nel corso degli studi in una boutique, e successivamente come centralinista, operaia in fabbrica e per molti anni come barista. Si è iscritta a Psicologia, ma non ha terminato il percorso di laurea.

Chi è Rosy Maggiulli? La carriera

Rosy Maggiulli – Foto: Instagram

Nel mondo dello spettacolo ha iniziato a 18 anni su Teleducato con “Velò” programma sul ciclismo. Poi ha lavorato come ballerina nel programma Comedy Central con Omar Fantini. Nel 2010 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello. Tornata in tv nel 2013 ha partecipato alle selezioni per diventare velina ma non è riuscita ad arrivare alla fine. Si è spogliata per alcuni calendari indirizzati al pubblico maschile. Ha scritto un libro nel 2014 dal titolo “La maniglia del Piacere”. Negli anni è stata ospite di diversi programmi calcistici come Tiki Taka nelle vesti di ospiti e opinionista. Nel 2015 ha contattato la redazione de Le Iene per denunciare un presunto abuso. In realtà la storia era inventata per pubblicizzare il suo canale Youtube che tratta il tema “Cosa Faresti per Soldi”. Lo scandalo ha provocato in Rosy un allontanamento volontario di qualche giorno da casa. Ha realizzato anche alcuni film per il cinema a luci rosse come “Il ritorno delle Olgettine”. Nel 2017 è approdata anche sulle pagine di Playboy, legandosi anche in amicizia con il controverso personaggio, attore a luci rosse, ex avvocato e critico d’arte Andrea Diprè. Negli ultimi anni si è allontanata dalla tv e oggi vive a Salsomaggiore dove lavora come barista.

Chi è Rosy Maggiulli? La vita privata

Rosy Maggiulli con il fidanzato – Foto: Instagram

Rosy è molto seguita sui social, in particolar modo Facebook e Instagram. La showgirl ha avuto diversi fidanzati, ma non famosi. Oggi è felicemente fidanzata con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.