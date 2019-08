Chi è Sofia Resing? Biografia, carriera e vita privata della modella e fidanzata di Marco Borriello

Chi è Sofia Resing? Il suo nome e cognome è rimbalzato sui principali siti italiani e riviste di gossip del nostro Paese durante la calda estate 2019 per via della sua liaison con l’ex calciatore e dirigente sportivo Marco Borriello. Conosciamola insieme, scoprendo l’altezza, la biografia e la carriera della splendida e sensuale top model brasiliana, che è molto seguita e amata su Instagram.

Chi è Sofia Resing? La biografia della modella

Sofia ha 28 anni ed è nata a Porto Alegre, nel sud del Brasile ed è molto legata alla sua famiglia. Capelli castani, occhi marroni ed è alta 180 cm. Ama leggere libri ed è un’amante del surf. Da piccola ha trascorso il suo tempo a leggere la letteratura brasiliana nella biblioteca della scuola e veniva chiamata “La Scopa”, per via del suo fisico longilineo. Per quanto riguarda la sua salute, la modella va pazza per il succo verde e pratica molto yoga. Predilige pasti a base di cibi biologici.

Chi è Sofia Resing? La carriera della modella

La sua carriera di modella ha avuto inizio durante un viaggio a Miami, dove ha partecipato a una festa di Halloween in costume da bagno ed è stata scoperta da un agente di New York. Sofia Resing è anche imprenditrice. Ha infatti creato una linea di costumi da bagno che porta il suo nome. Oggi vive a New York ed è già stata protagonista di numerosi shooting e cover girl per le riviste di moda più importanti e ha già lavorato con i giganti della fotografia internazionale, come Mario Testino, Thierry Les Goues, Phil Poynter e Ruven Afanador.

Chi è Sofia Resing? La vita privata della modella

La sua vita privata è balzata agli onori della cronaca rosa durante l’estate 2019 perché è stata immortalata in atteggiamenti complici e intimi con l’ex calciatore della Roma, Marco Borriello, dai paparazzi del settimanale di gossip Chi. I due sono stati sorpresi sulla barca di lui, il Flaneur. Si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune a Formentera.

