Chi è Stefano Bettarini? Anni, altezza, peso, Simona Ventura , figli, dove vive, patrimonio

Chi è Stefano Bettarini? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Quanti figli ha? Stefano Bettarini è diventato noto per la sua carriera di calciatore nelle file della Sampdoria e della Fiorentina. Finisce sempre al centro del gossip per il suo precedente matrimonio con la celebre conduttrice tv Simona Ventura e per i suoi innumerevoli flirt e love story. Oggi è felicemente fidanzato da diversi anni con Nicoletta Larini. Stefano è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex difensore e personaggio tv.

Stefano Bettarini – Foto: Instagram

Chi è Stefano Bettarini? La biografia

Stefano Bettarini – Foto: Facebook

Stefano Bettarini è nato il 6 febbraio 1972, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Forlì. Alto 180 cm, pesa 80 chili, fisico prestante e muscoloso, sguardo penetrante e accattivante per Bettarini. Ha trascorso l’infanzia e buona parte della sua adolescenza tra Buonconvento e Siena insieme ai genitori, mamma Nice e il padre Mauro noto dirigente di un’azienda di assicurazioni e allenatore di calcio. È lui a trasmettere la passione per il calcio al figlio. Fin da piccolo ha passato giornate intere a giocare a calcio con i suoi amici in piazza e poi ha iniziato a frequentare una scuola calcio. Una delle sue più grandi passioni sono le moto. Nel tempo libero ama farsi delle passeggiate in moto.

Chi è Stefano Bettarini? La carriera

Stefano Bettarini – Foto: Facebook

Nato nel settore giovanile prima dello Staggia Senese e poi dell’Inter, Stefano ha esordito in Serie C1 nel 1991-1992 con il Baracca Lugo e in Serie B nel 1992-1993 con la Lucchese. Nel 1996-1997 è passato al Cagliari in Serie A, esordendo l’8 settembre 1996 in Cagliari-Atalanta 2-0. Nel 1997 si è trasferito alla Fiorentina per 3,5 miliardi di lire, prima di passare al Bologna, al Venezia e, a settembre 2002, alla Sampdoria. Ha chiuso la carriera con il Parma. Ha esordito in Nazionale il 18 febbraio 2004 – all’età di 32 anni – sotto la guida di Giovanni Trapattoni, in occasione dell’amichevole disputata a Palermo contro la Rep. Ceca. Dopo il calcio si è dedicato al mondo dello spettacolo.

Ha debuttato sul piccolo schermo nel 2005, come inviato del reality show La talpa, condotto da Paola Perego. L’anno successivo è entrato nel cast di Buona Domenica su Canale 5, sempre al fianco di Paola Perego. Nel 2009 ha partecipato alla campagna pubblicitaria di Eminflex. Nel 2016 ha partecipato al Grande Fratello VIP, classificandosi al quarto posto, venendo eliminato con il 63% dei voti. Nel 2018 ha partecipato con la sua compagna, Nicoletta Larini, alla prima edizione del programma Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Nel 2019 ha partecipato, come concorrente, all’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi, e successivamente come inviato.

Chi è Stefano Bettarini? La vita privata

Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini – Foto: Facebook

Dal 1998 al 2008 è stato sposato con Simona Ventura, da cui ha avuto due figli: Niccolò (1998) e Giacomo (2000). La coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato nel 2008. Tra i suoi presunti flirt e love story spiccano quelli con Samanta Togni, Ilenia Iacono, Marika Fruscio, Barbara D’Urso, Mariana Rodriguez e Dayane Mello. Da alcuni anni è felicemente fidanzato con la fashion designer, modella e web influencer Nicoletta Larini.