Chi è Ursula Bennardo? Età, altezza, peso, figli, foto, Temptation Island e Instagram

Chi è Ursula Bennardo? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Dove vive? Diventata famosa come dama del trono over della chiacchierata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne, Ursula Bennardo finisce sempre al centro del gossip per la sua storia d’amore con l’ex cavaliere ed ex concorrente di Campioni e Grande Fratello Vip, Sossio Aruta. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la vita privata dell’ex dama pugliese.

Ursula Bennardo – Foto: Instagram

Chi è Ursula Bennardo? La biografia

Ursula Bennardo è nata il 25 giugno 1982, sotto il segno zodiacale del Cancro, a San Vito, Taranto. Alta 170 cm, pesa 55 chili, fisico perfetto e due tatuaggi per l’ex dama del trono over di Uomini e Donne. Ha conseguito il diploma di specializzazione per l’esercizio dell’attività professionale di estetista presso una scuola professionale tarantina e lavora nell’ambito della formazione di settore.

Chi è Ursula Bennardo? La carriera

Ursula Bennardo – Foto: Facebook

Ursula Bennardo ha iniziato la sua carriera in tv a Uomini e Donne, ma prima nel 2016 ha vinto l’ambita fascia di Miss Mamma Italiana Canosa di Puglia. Si tratta dell’unico concorso di bellezza a cui ha partecipato, riscuotendo un grandissimo successo. Durante la sua esperienza al trono over si è innamorata dell’ex calciatore ed ex concorrente di Campioni, Sossio Aruta. Nel 2018 sono usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi. Poi hanno partecipato in coppia a Temptation Island Vip dove si sono poi separati per un breve periodo. Sono entrambi spesso ospiti nel salotto tv di Maria.

Chi è Ursula Bennardo? La vita privata

Ursula Bennardo e Sossio Aruta – Foto: Facebook

Ursula Bennardo si è sposata molto giovane. Dal suo primo matrimonio ha avuto tre figli. Poi ha conosciuto Sossio Aruta a Uomini e Donne e hanno subito stabilito un ottimo feeling. Nel 2019 è nata la loro prima figlia, Bianca. La coppia vip vive a Taranto. Sossio Aruta e Ursula Bennardo – Foto: Instagram