Chi è Valentina Mangini? Biografia e lavoro della dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato pubblico e parterre grazie al suo carattere.

Valentina Mangini- foto instagram.com

Valentina Mangini: Biografia

Valentina Mangini è nata a Firenze 48 anni fa e lì conduce la sua vita quotidiana di mamma e networker nel tempo libero.

Non si sa molto della dama toscana per ora, visto che è arrivata a Uomini e Donne da poco, fatta eccezione per il fatto che considera Firenze una delle città più belle al mondo e ama essere sempre positiva.

La dama del trono over non ha mai accennato alla sua vita privata prima della trasmissione perché vuole tutelare i suoi figli.

Valentina Mangini a Uomini e Donne

Valentina M.- foto instagram.com

I fan del trono over di Uomini e Donne sono stati incuriositi sin da subito dalla dama del parterre, specialmente per il suo carattere dolce e carismatico.

La bella toscana cerca un nuovo compagno all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, anche se la sua prima frequentazione con Gennaro Grimaldi non è andata a finire bene.

I due hanno chiuso la loro frequentazione: lui non ha trovato la scintilla che cercava mentre lei non si è sentita apprezzata dall’allenatore salernitano.

Valentina ha frequentato anche Erik Pregnolato, ma il cavaliere ha voluto chiudere la conoscenza per via della mancanza di entusiasmo da parte della donna.

Insomma l’Amore non è ancora arrivato per Valentina, ma tutti si aspettano che la situazione si sbloccherà presto.

Valentina Mangini: Instagram

Valentina Mangini a Budapest- foto instagram.com

Valentina Mangini è molto riservata e poco attiva anche sui social, differentemente da molte colleghe di parterre.

Da quello che possiamo intuire dal suo profilo Instagram, infatti, Valentina ama viaggiare, adora il mare e l’estate e non disdegna neanche la neve e gli sport invernali.