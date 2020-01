Chi è Vanessa Laine? Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Quanto è alta? Quando si è sposata con il compianto divo del basket mondiale Kobe Bryant? Quanti figli ha? Conosciamola meglio insieme, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, il lavoro, le ultime news e le origini della moglie del leggendario campione dell’NBA Kobe Bryant.

Kobe Bryant con la moglie Vanessa Laine – Foto: Instagram

Chi è Vanessa Laine? La biografia e le origini

Vanessa Laine Bryant – Foto: Instagram

Vanessa Laine è nata il 5 maggio 1982 a Los Angeles in California negli Stati Uniti d’America. Il suo vero nome è Vanessa Cornejo Urbieta. Ha origini irlandesi, tedesche, inglesi e messicane. Alta 165 cm, fisico mozzafiato e sguardo magnetico, Vanessa ha affrontato un’infanzia piuttosto difficile e delicata. I suoi genitori si separarono quando aveva soltanto 3 anni ed è cresciuta con la madre. Nel 2000 ha adottato il cognome del secondo marito della madre, Laine. Nel 2011 ha fondato con suo marito la Vanessa la Kobe & Vanessa Bryant Family Foundation, con cui si impegna nel sociale verso i più giovani abitanti di Los Angeles in difficoltà economico-sociali.

Chi è Vanessa Laine? La carriera e la vita privata

Kobe Bryant con la moglie e le figlie a Natale – Foto: Instagram

Vanessa Laine ha iniziato la sua carriera come fotomodella e modella. Poi ha lasciato il mondo della moda per dedicarsi all’attività imprenditoriale sempre nel settore fashion. La sua vita è radicalmente cambiata quando nel 1999 ha conosciuto il grande e amatissimo campione Kobe Bryant. Il 18 aprile del 2001 si sono uniti in matrimonio senza però firmare alcun accordo prematrimoniale, aspetto che avrebbe pesato non poco durante la loro crisi di coppia, provocata dai tradimenti del campione di basket e da un’accusa di stupro nei suoi confronti, poi superata fino all’annullamento del divorzio.

Dalla loro storia d’amore sono nate quattro figlie: Natalia Diamante, nata il 19 gennaio 2003, Gianna Maria-Onore, nata il 1º maggio 2006 e deceduta il 26 gennaio 2020, nello stesso incidente che ha coinvolto il padre Kobe, Bianka Bella, nata il 5 dicembre 2016, e Capri Kobe, nata il 20 giugno 2019.

Dopo la terribile e agghiacciante notizia della morte del marito e della figlia Gianna Maria-Onore, a causa di un tragico incidente in elicottero in California avvenuto il 26 gennaio 2020, si è trincerata nel suo dolore.