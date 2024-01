Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Arriva la replica del rapper

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? Si sono davvero lasciati? Matrimonio finito per la coppia vip del jet set nazionale? Da quando è esploso lo scandalo Pandoro Balocco, si susseguono rumor e voci di rottura tra la celebre influencer e il famoso rapper e produttore discografico. La ricca e potente imprenditrice digitale e fashion blogger è indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata. Lei ha annunciato che risponderà solo alla magistratura.

“In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di Amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl – si legge nella nota -, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto”.

Intanto il Codacons ha consegnato 255 segnalazioni di consumatori che lamentano di essere stati raggirati. Potrebbe essere il procuratore generale della Cassazione a sciogliere il nodo della questione di competenza tra Milano e Cuneo, le due Procure che hanno aperto una indagine ipotizzando l’accusa di truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni e dell’imprenditrice Alessandra Balocco, per il caso del pandoro griffato.

La coppia vip dello show business nazionale non è apparsa più sui social insieme. Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di trascorrere i giorni dopo le feste di Natale e Capodanno separati. Chiara ha portato i bambini per un po’ di relax sulla neve con la mamma Marina di Guardo e la sorella Valentina Ferragni, mentre lui è rimasto a Milano per allenarsi e continuare la registrazione del suo podcast Muschio Selvaggio.

Il rapper è intervenuto sulle voci di rottura, rompendo il silenzio sui social. «Mamma mia quante stro*ate che scrivete», ha scritto Federico sotto un post su Instagram che riportava la notizia della crisi e di pesanti liti in casa Ferragnez.