Grande Fratello, Sara Ricci parla della sua esperienza e di Beatrice Luzzi

Grande Fratello: ultime news e anticipazioni. La nota attrice Sara Ricci ha parlato della sua breve esperienza come concorrente nella Casa più spiata d’Italia e della collega nonché grande favorita alla vittoria finale Beatrice Luzzi nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi. Ha ammesso di non aver giocato bene le sue carte nel famoso e longevo reality show di Canale 5, condotto dal presentatore e giornalista Alfonso Signorini, poiché si è raccontata molto poco.

Sara ha pubblicamente fatto mea culpa: “Evidentemente nel momento io cui ero io dentro c’erano delle dinamiche che erano più interessanti. Mentre io ancora non le stavo facendo. Dovevo essere forse più intelligente, ecco forse questa mi è mancata, l’intelligenza di sapere intanto dove stavo entrando. Non si può entrare in un prodotto così senza conoscerlo. Probabilmente avrei recitato anche di più, però sarei stata anche più interessante. Invece all’inizio sono stata molto me stessa. Mi stavo riposando, ma non si può. Io stavo bene. Dormivo, mangiavo”.

In merito agli insulti social, l’attrice ha ammesso di non averne mai ricevuti così forti: “Non mi era mai successo di avere degli insulti così forti. Come ho vissuto questa cosa? Guarda mi sono divertita molto. Mia sorella era molto preoccupata. Cattiva non posso dirlo io se lo sono. Però snob per niente. Vivo in un quartiere molto popolare, frequento molti artisti morti di fame, faccio dell’arte la mia vita. Più radicale che snob semmai, sì”.

Chi si augura che vinca il Grande Fratello 2024? Sara Ricci non ha dubbi: “Vittorio è una persona splendida. […] È una persona stupenda. È l’esempio bello del Grande Fratello di quest’anno. Mi piacerebbe molto se riuscisse in qualche modo a vincere. È proprio un bell’esempio di giovane divertente, ben educato, perbene, buono, colto. Di buona famiglia, vabbè quello non è un suo merito. Lui mi piace molto come mi piace molto e mi fa molta tenerezza Paolo. Anche Paolo mi piacerebbe che vincesse. Ha una storia particolare, per lui vincere potrebbe voler significare cambiare veramente vita. Loro due mi piacciono”.

Al tempo stesso ha espresso la sua opinione sulla collega Beatrice Luzzi che è tornata in gioco al GF dopo la morte del padre: “Io penso che ognuno vive il lutto come vuole. E poi ci sta, per noi è lavoro insomma. Per gli altri è un gioco, ma per chi lo fa, per i personaggi dello spettacolo, è lavoro. Quindi si sarà armata di forza e di coraggio e sarà andata avanti”.