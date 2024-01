Grande Fratello, ultime news e anticipazioni: Fiordaliso silura Grecia Colmenares

Grande Fratello, ultime news e anticipazioni. Una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni Ottanta e Novanta Grecia Colmenares ha accusato la collega italiana Beatrice Luzzi di averla tradita sulla fiducia e sull’amicizia. La nota cantante Fiordaliso ha silurato la famosa e popolare attrice venezuelana durante un confessionale al vetriolo. I suoi fan e anche quelli di Beatrice Luzzi hanno reagito positivamente allo sfogo della cantante contro la star delle telenovelas.

Ma che cosa ha detto di preciso Fiordaliso su Grecia Colmenares? I comportamenti e gli atteggiamenti considerati troppo buonisti e falsi da diversi concorrenti del Grande Fratello non vanno proprio giù a numerosi fan e telespettatori del longevo reality show di Canale 5.

L’ex fidanzata dell’attore spagnolo Chando Erik Luna non ha quasi mai discusso con nessuno o non è quasi mai sembrata di cattivo umore. Così, anche Fiordaliso pensa che, in qualche modo, la diva delle telenovelas stia recitando: «Lei è qui per lavorare, è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti a essere Grecia Colmenares, grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida… Non ci credo».

Fiorda su Grecia: -“Lei è qui per lavorare è come se fosse stata scritturata in un film e va avanti ad essere Grecia Colmenares grasie vida grasie vida grasie vida grasie vida NON CI CREDO” FIORDA STA FINALMENTE DANDO #grandefratello #gf pic.twitter.com/yywIDl0wjk — Aurora 🪩💸👸🏻 (@Aurora300303072) January 17, 2024

Qualcuno ha scritto: «Finalmente una che ha detto chiaro e tondo come stanno le cose» oppure «Spero che Fiordaliso cominci a esprimersi così anche fuori dal confessionale».

La concorrente venezuelana del Grande Fratello 2023/2024 è incompresa oppure ha studiato e sta applicando una strategia di gioco così efficace e pacifista per giungere dritta in finale? I fan del GF come d’altronde il popolo del web sono piuttosto divisi, e voi cosa ne pensate?