Chiara Nasti incinta: Mattia Zaccagni desidera una bambina

Chiara Nasti è incinta del secondo figlio. La famosa e popolare influencer e fashion blogger e il calciatore della Nazionale italiana e della Lazio Mattia Zaccagni hanno già un figlio, Thiago, nato nel 2022. La coppia vip del jet set nazionale è convolata a nozze il 20 giugno 2023. Ora i due innamorati vip sono in attesa del secondogenito. La moglie dell’attaccante e centrocampista laziale sta condividendo con i suoi followers ogni aspetto della sua gravidanza bis. che, a detta dell’influencer, è totalmente diversa dalla prima perché, ad esempio, le nausee sono continue e dolorose.

Sempre attraverso le sue storie social, la nota influencer e fashion blogger Chiara Nasti ha fatto sapere che a brevissimo saprà se aspetta un altro maschietto o una femminuccia. I suoi numerosi follower sono certi che il tutto verrà svelato con un festoso gender reveal.

Mattia Zaccagni si è detto certo che la secondogenita sarà una femminuccia. Il talentuoso attaccante della Nazionale italiana di calcio ha già acquistato una bellissima tutina rosa confetto. La mamma famosa ha postato la foto della felpina e dei pantaloncini e, rivolgendosi al dolce e affettuoso marito, ha voluto ironizzare: «Sei contento di averla presa? Troppo convinto che sia femmina», aggiungendo l’emoticon con le lacrime dalle risate.

Nei giorni scorsi la giovane mamma vip si è scontrata con diversi detrattori sui social perché secondo questi ultimi è ossessionata dagli allenamenti sportivi anche durante la seconda gravidanza: «Io non ho capito perché la gente se la prende così tanto quando le persone si allenano in gravidanza? Se faccio degli esercizi mirati che fanno bene a me e al mio bambino a voi cosa importa? Non capisco perché dovete invidiare chi si mantiene bene. Con i sacrifici e gli sforzi si ottiene tutto, non è vero che il corpo cambia. Tutto dipende da noi. Non capisco perché dovete farmi notare “due gravidanze vicine, il corpo non torna come prima”. Poi vediamo se non torna come prima. Ma qual è il vostro problema se voglio allenarmi? Non è che se voi non ce la fate gli altri sono come voi».

La moglie di Mattia Zaccagni ha poi aggiunto: «Quando mi dite “sii più umana”… per il mio benessere mentale ci tengo a non trascurarmi, punto. Non devo essere acclamata perché mostro la mia ritenzione o perché metto 30 chili. Ormai su questi social sembra sempre che una persona debba fingere di mandare messaggi positivi. A me non importa, io ho una bella famiglia e sono in dolce attesa. Inoltre, sono una brava persona, reale e anche molto umile. Quindi potete seguire altro. Ci sono brave persone senza brutti trascorsi e che hanno sempre vissuto una bella vita. Solo che quelle fanno rabbia».

Ha poi concluso il suo duro sfogo social con queste parole che hanno scatenato un vero e proprio putiferio sul web: «Mille volte meglio fare invidia che pietà».