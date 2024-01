Sanremo 2024: Sangiovanni dedica la canzone Finiscimi all’ex fidanzata Giulia Stabile

Sanremo 2024: ultime news e anticipazioni. Il 21enne cantante vincitore di Amici di Maria De Filippi Sangiovanni sarà in gara al Festival della canzone italiana tra i Big con la canzone Finiscimi. Dopo un anno silenzioso e faticoso, il giovane artista ha scelto di partecipare alla kermesse canora nazional popolare di Amadeus. Il brano che porterà sul palco del Teatro Ariston è dedicato alla sua ex fidanzata Giulia Stabile, conosciuta proprio ai tempi della sua partecipazione al talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Si tratta di una vera e propria lettera d’addio struggente e malinconica. L’ha confidato lui stesso in diverse interviste rilasciate a giornali e agenzie stampa.

«Non voglio cancellare il passato, il contesto in cui sono nato. Ma ora sono cresciuto. Non sono più quello di Farfalle e Malibu, non faccio più la stessa musica», ha spiegato Sangiovanni.

Era sparito dai radar dei social e anche dal mercato discografico, nel quale era entrato appena 17enne con il successo seguito alla partecipazione ad Amici, subito dopo la rottura con Giulia Stabile. Si è giustamente fermato per un anno poiché si sentiva svuotato e gli sembrava di non aver più nulla da dire perché non aveva vissuto.

«Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini – ha asserito Sangiovanni – che non mi facevano andare avanti. Non l’ho scritta per Sanremo, ma riascoltandola ho capito che su quel palco poteva assumere un significato ancora più profondo. Quest’attesa mi sta devastando: vorrei che il 6 febbraio arrivasse domani, per cantare finalmente su quel palco la mia canzone. Dopo essere stato fermo per un anno, devo ricominciare da zero e mi gioco il tutto per tutto. Ma ho imparato a gestire le pressioni e le aspettative: prima l’ansia non mi faceva vivere, tra attacchi di panico e dermatiti sulle mani. Ora non ho più paura dei giudizi e dei numeri».

Chi vincerà Sanremo 2024? La lista dei cantanti in gara

Nel cast dei Big sono entrati a far parte di diritto anche i vincitori di Sanremo Giovani 2023: Clara, Santi Francesi e Bnkr44. Il cast artistico del Festival di Sanremo 2024 è davvero fortissimo e spettacolare.

