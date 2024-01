Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano: svelata la data del matrimonio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano. Ora non ci sono più dubbi. L’annuncio è ufficiale e non è più soltanto un rumor. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno annunciato la data delle nozze nel corso della loro ultima ospitata a Verissimo. L’ex moglie del cantante e frontman del gruppo musicale pop rock Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, e il volto di Forum fanno davvero sul serio e hanno svelato tanti dettagli sulle loro nozze alla conduttrice tv del programma del weekend di Mediaset, Silvia Toffanin.

La mamma vip di Nina e Tobia, avuti dall’ex marito Francesco Sarcina, e di Gabriele, nato dalla sua attuale love story con Paolo Ciavarro, sogna un matrimonio “meridionale”.

«Non credevo più nell’amore e avevo smesso di attendere il mio principe biondo azzurro», ha scritto Clizia in una dolce lettera per Paolo, letta in diretta a Verissimo e, tra le lacrime, la dichiarazione d’amore. Paolo lo sapeva: «Ero certo che saremmo arrivati a questo punto, mi sono innamorato subito di lei».

La data delle nozze è stata fissata per l’11 ottobre. «Abbiamo scelto questa data perché è vicina ai nostri compleanni, sarà un matrimonio boho chic nel sud Italia, in Campania. Ho voluto fare a metà perché arriverà gente dalla Sicilia e da Milano. Abbiamo trovato un posto che mi piaceva, immerso nel verde, un’atmosfera trasognata. Quanti invitati? Fosse stato per Paolo sarebbero stati quattro, ma io sono sicula e il mio matrimonio avrà almeno cento invitati», ha raccontato la blogger e influencer Clizia Incorvaia a Silvia Toffanin. Una delle invitate speciali sarà Eleonora Giorgi, mamma del futuro sposo che ha scoperto da poco il tumore al pancreas.

Questa brutta malattia ha sconvolto la vita dei due futuri sposi, anche se Eleonora Giorgi fa di tutto per sembrare serena e ottimista.

«Volevo che mamma (Eleonora Giorgi, ndr.) fosse parte del mio matrimonio. Come sta la mamma? Mia mamma sta. È molto difficile, alterna giornate in cui sta abbastanza bene, ad altre molto più difficili, però ha un atteggiamento positivo, non ha mai perso il sorriso e questo per me che sono suo figlio è un grandissimo insegnamento. Lei sta continuando a dare una lezione ai suoi figli e di questo io la ringrazio», ha raccontato Paolo Ciavarro a Verissimo.

L’ex gieffina vip Clizia Incorvaia ha detto in lacrime: «Lui è stato fortissimo perché noi eravamo a Milano, dove io dovevo provare un vestito da sposa e lui non ha detto nulla per non rovinare il momento magico».