Giaele De Donà e Bradford Beck si sono lasciati: matrimonio finito

Giaele De Donà e Bradford Beck si sono lasciati. Questa volta non si tratta solo del classico rumor trapelato sui social o sui giornali senza alcuna fondamenta, ma è una notizia ufficiale dato che è stata diffusa proprio dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 mediante alcune storie sul suo profilo Instagram ufficiale. Dopo neanche due anni di matrimonio, Giaele De Donà e il ricco imprenditore americano hanno preso strade separate. Il facoltoso imprenditore e amministratore delegato della società United Aeronautical, società con sede a North Hollywood in California che progetta e costruisce materiale aeronautico, non ha rilasciato (almeno finora) nessun commento o dichiarazione ufficiale.

Il matrimonio dell’ex gieffina vip Giaele e Bradford era già entrato in crisi durante la partecipazione di lei al GF Vip 7 per via di una complicità molto forte con l’hair stylist e modello Antonino Spinalbese.

Dopo aver superato brillantemente quella crisi di coppia, è arrivata la doccia fredda per i fan dell’ex coppia vip.

«Non avrei mai voluto fare questa story ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento – ha sottolineato Giaele nelle sue Instagram stories -. Anche perché ho letto dei commenti davvero esagerati e inopportuni proprio per il momento così delicato. Anche se non l’avevo detto ma in molti di voi hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi. Ed anche perché la nostra storia è stata pubblica. Quindi penso sia giusto comunicarvi questa cosa, anche perché molti di voi avevano già capito».

L’ex gieffina Giaele De Donà ha concluso il suo racconto social con queste parole: «I motivi per il quale abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta».

Tra i due è davvero finita oppure ci sono alcune chance per tornare di nuovo insieme? I fan sperano di sì. Stay tuned su iGossip.it per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!