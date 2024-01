Filippa Lagerback e Daniele Bossari in love dal 2001: “Abbiamo alti e bassi, come tutti”

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono in love dal 2001. Rappresentano una delle coppie vip più longeve, belle e amate del jet set nazionale. Niente scandali o tradimenti. Nulla di tutto ciò e anche quando Daniele Bossari ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua vita (la lotta contro la depressione), tutto è stato affrontato con compostezza e intelligenza. La conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana ha parlato della sua storia d’amore durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi.

La coppia vip dello show business nazionale ha una figlia, Stella, nata il 24 luglio 2003 a Città di Castello. Durante il Grande Fratello Vip 2017 Daniele ha chiesto alla sua dolce amata di sposarlo. Le nozze vip si sono celebrate mediante rito civile il 1º giugno 2018 alle Ville Ponti, a Varese.

In passato il vincitore della seconda edizione del GF Vip ha avuto problemi di depressione e alcolismo. Filippa ha dichiarato ad Oggi: «Non abbiamo mollato. Abbiamo una storia così importante che voler stare insieme è stato più forte di tutto. A un certo punto ci eravamo detti “basta”, io non riuscivo ad aiutarlo, ma poi entrambi abbiamo pianto tutta la notte e lì ho capito che non volevo rinunciare a lui. Adesso abbiamo alti e bassi, come tutti, ma c’è amore e io ho molta pazienza. Credo che ci abbia aiutato cercare sempre il dialogo. E ora che nostra figlia abita per conto suo, ci siamo ripresi degli spazi e ci siamo impegnati a trovare nuovi stimoli. Camminiamo nella stessa direzione ma su binari separati e anche questo è importante».

Pochi mesi fa ha festeggiato il mezzo secolo di vita. La conduttrice tv ed ex modella è raggiante e non butterebbe via nulla: «Non butto nulla. Le brutte esperienze mi hanno fatto crescere. Mi tengo la serenità e la consapevolezza raggiunte. Mi sono pesati questi 50 anni, ci sono giorni che mi vedo vecchia e altri giovane, ma sono contenta di aver tagliato questo traguardo come volevo. Ho fatto bellissimi viaggi con la famiglia, un road trip con un’amica e ho girato con mia madre. Mi sono resa conto che il regalo più importante che puoi fare a chi ami è dargli il tuo tempo».