Barbara d’Urso approda in Rai? Arriva la doccia fredda dall’ad Roberto Sergio

Barbara d’Urso approda in Rai? Il rumor si è diffuso con una certa insistenza da quando è diventata di dominio pubblico la notizia della fine del suo contratto di lavoro con Mediaset, dopo tantissimi anni di attività al Biscione. Che cosa farà ora l’ex dottoressa Giò? Condurrà un programma in Rai o a Discovery oppure sul Nove. L’unica cosa è certa che non lavorerà in Rai. La doccia fredda, se non proprio gelida, è arrivata direttamente dall’amministratore delegato Roberto Sergio che ha detto di non conoscerla.

“Con Barbara d’Urso nessuna trattativa, non la conosco”, ha dichiarato ultimamente Roberto Sergio nel corso di un’intervista rilasciata a La Verità, mettendo di fatto la parola fine a tutte le voci. A questo punto in pole position sono La7, Discovery e Nove. L’ex presentatrice del Grande Fratello ha più volte detto che non è tempo per andare in pensione.

L’ex conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso però potrebbe presto essere di nuovo in tv e realmente in Rai, ma come ospite. In primis alla collega e amica Mara Venier a Domenica In. La celebre conduttrice Rai ex ed attrice veneziana aveva detto di aver già invitato la collega: “Ho chiesto se le va di venire. Però il suo contratto scade a fine anno, quindi è probabile che venga. Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla“.

Anche Francesca Fagnani la ospiterebbe molto volentieri nella nuova edizione di Belve in partenza ad inizio 2024: “Se la vedrete in una della prossime puntate? Lei è sempre la benvenuta a Belve e non certo da adesso. Come scelgo gli ospiti del programma? La popolarità da sola non basta. Cerco persone fuori dal comune e che abbiano qualcosa da raccontare. Poi bisogna che siano anche divisivi. Di sicuro i personaggi che ho intervistato non erano banali“.

Alcuni mesi fa Antonio Ricci aveva spiegato di aver avanzato una proposta a Barbara d’Urso. “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata – aveva raccontato il fondatore e autore principale di Striscia la notizia -, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

Quale sarà il suo futuro professionale? Barbara ha più volte dichiarato a fan e giornalisti che molto presto svelerà tutto. Stay tuned su iGossip.it per saperne di più!