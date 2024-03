“Francesco Totti e Ilary Blasi si sono conosciuti grazie a me”, lo scoop dell’ex gieffina vip

“Francesco Totti e Ilary Blasi si sono conosciuti grazie a me”, lo scoop dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sorpreso davvero tutti. L’ex capitano della Roma e l’ex conduttrice televisiva de L’Isola dei famosi stanno preparando al meglio la causa per la separazione. La guerra, neanche a dirlo, è sui soldi. Attualmente l’ex fantasista della Nazionale italiana di calcio dà 12.500 euro di quota mensile per i figli più altri 40mila annui per le rette scolastiche di Christian, Chanel e Isabel. Ma nella memoria difensiva di Ilary Blasi depositata dagli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi c’è molto di più… Ovvero le accuse sulla passione per il gioco d’azzardo dell’ex Pupone.

Qualche settimana fa Fabrizio Corona si è offerto come testimone dell’ex conduttrice tv dell’Isola dei famosi.

I tempi del litigio in diretta televisiva tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip sono ormai lontani. I due personaggi famosi del jet set nazionale hanno fatto pace poche settimane fa.

“Mi è squillato il telefono, era la manager di Ilary e di Silvia Toffanin. Io ho risposto ed era proprio la Blasi che mi ha detto ‘è arrivato il momento di fare la pace’. Così io l’ho invitata a prendere un caffè. Non sto scherzando è la verità“, ha rivelato Corona di recente.

Ora Fabrizio ha rivelato ai suoi follower di Instagram: “Se è vero che Ilary ha preso 700.000€ per il documentario Unica su Netflix? No è una cavolata, questa cifra non è affatto vera. E parlando di lei posso dire che l’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo“.

Francesco Totti e Ilary Blasi: lo scoop di Antonella Mosetti

Nel corso di un’intervista a “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta, l’ex vippona Antonella Mosetti ha raccontato come è avvenuto il primo incontro tra Ilary e Francesco.

Per prima cosa l’ex vippona ha spiegato di aver conosciuto Alessandro quando era piccola e di averlo poi rincontrato in seguito, presentandogli anche il marito Alex Nuccetelli: “Io conobbi Francesco già da piccolina. Poi feci questo programma, ‘Non è la Rai’, e mi sposai con Alessandro. Ci rincontrammo con Francesco nei locali romani in cui mio marito lavorava. Li presentai e diventarono piano piano grandi amici”.

L’ex showgirl di Non è la Rai ha poi continuato spiegando che Francesco chiese loro di conoscere Ilary e così i due decisero di organizzare una cena a casa loro a cui parteciparono anche la Blasi con la sorella: “Francesco disse a me e Alessandro che aveva il piacere di conoscere Ilary, che faceva all’epoca un programma televisivo. Io me ne occupai di meno perché avevo già la bambina e lavoravo tanto. Feci fare di più ad Alessandro e facemmo una cena a casa nostra dove venne Ilary con la sorella, Francesco, io e Alessandro. Così nacque la loro storia. Eravamo due coppie molto unite, uscivamo tanto insieme. Io mi dovevo svegliare presto perché avevo una bambina. Loro erano molto più liberi. Facevamo delle cene meravigliose tutti insieme, anche con la famiglia di Ilary, di Francesco, la nostra”.