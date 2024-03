Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sono lasciati: amore al capolinea per la coppia vip del jet set nazionale? L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne è tornata single? Il rumor si è diffuso rapidamente negli ultimi giorni sul web dopo un suo commento social piuttosto enigmatico e anche un po’ ambiguo che non è passato inosservato e ha sorpreso in primis i suoi stessi follower e in seguito anche i giornalisti e blogger di cronaca rosa. Che cosa è successo? Che cosa ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip?

Parlando di uno dei suoi cosmetici, e riferendosi alla sua brevissima durata, la famosa e popolare influencer e socialite ha rivelato in un video pubblicato nelle sue Instagram stories che «dura meno delle sue relazioni». Per alcuni si tratta soltanto di una simpatica battuta, ma per molti altri suonano proprio come l’ufficializzazione della fine della love story con il rampollo di una delle famiglie più potenti e ricche d’Italia nonché figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta.

Dopo tre anni d’amore Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta hanno preso strade separate? Tra i due è davvero finita oppure stanno attraversando un periodo di crisi?

La svolta professionale di Giulia De Lellis

Alcuni mesi fa l’influencer aveva parlato della sua svolta professionale come conduttrice tv dopo le sue esperienze a Ci sono Giortì, Love Island Italia e Amore Alla Prova.

“Se mi sento già una conduttrice? Non mi posso definire una conduttrice completa, perché non ho un’esperienza che mi permetta di definirmi così – aveva dichiarato l’ex gieffina vip Giulia De Lellis a TvBlog –. Sono una conduttrice alle prime armi e spero un giorno di potermi definire una conduttrice a tutti gli effetti perché è qualcosa in cui credo davvero tanto. Io mi sento una conduttrice fortunata perché ci sono tantissime persone che mettendomi alla prova sono rimaste contente“.

L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, che soffre di ansia e attacchi di panico, aveva aggiunto: “La prima volta? È stata Maria De Filippi a propormi la conduzione. Ero emozionata e non sapevo se sarei stata all’altezza delle aspettative. Avevo preoccupazioni sane e giuste. Maria però ci ha visto lungo anche in questo caso: è stato grazie a questa esperienza che ho capito cosa avrei voluto fare in ambito televisivo. […] Nel mio percorso da conduttrice non ho mai incontrato nessuno che volesse snaturarmi e questa cosa per me è un grande onore perché vuol dire che sono sempre stata molto apprezzata per la persona che ero, oltre che per la professionista che sono”.