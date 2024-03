Michelle Hunziker è pronta a condurre di nuovo il Festival di Sanremo, dopo cinque edizioni da record di Amadeus. Succedere al conduttore tv di Mamma Rai ed ex deejay sarà difficile e complicato per chiunque dopo il grande successo di pubblico e critica ricevuto in questi cinque anni di conduzione e direzione artistica della kermesse canora nazional popolare. Tanti conduttori tv si sono tirati indietro.

“Dissi già a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo festival – avev detto il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 Amadeus ai giornalisti in sala stampa il giorno dopo la finalissima del Festival della canzone italiana -, anche se nessuno ci ha creduto. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi (farci con Fiorello) proseguire, ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro. Questo non significa che vado a fare l’eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, altre sfide, altre scommesse”. C’è pero chi si è fatta avanti, vale a dire Michelle.

Michelle Hunziker conduttrice di Sanremo 2025?

Sul numero del settimanale di cronaca rosa Chi, in edicola da ieri, la famosa e popolare conduttrice televisiva svizzera naturalizzata italiana Michelle Hunziker, che il 6 aprile tornerà in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossibile, ha rivelato: “Tornerei a Sanremo? Certo. Sanremo è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da Amadeus anche a livello musicale, un lavoro incredibile. È chiaro che l’anno prossimo, chi ci sarà, avrà un carico molto pesante. Detto questo, sono pazza abbastanza per rifarlo. Il terzo lo farei da donna matura, come dico io, mi piacerebbe”.

Il 1° aprile la mamma vip tornerà alla conduzione di Striscia la notizia con Gerry Scotti. Fiorello ha fatto una battuta sulla possibilità di condurre il programma di Antonio Ricci. “Lo affiancherei? Certo – ha detto Michelle -, gli voglio molto bene e abbiamo una cosa che ci legherà per sempre ed è Franchino Tuzio, che è stato il nostro agente e che non c’è più. Io e Fiore siamo legati e ci sentiamo sempre. Il titolo Michelle Impossible è una sua idea, me lo ha suggerito lui”.

Del suo nuovo compagno, Alessandro Carollo, a cui è legata da prima dell’estate, la Hunziker ha asserito: “Sono in una fase delicata, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro. Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre”.

Michelle si è esposta anche sulla separazione vip dell’anno, la rottura tra Fedez e Chiara Ferragni: “Bisognerebbe essere nelle loro intimità. Penso ci sia grande sofferenza (…) Questa epoca dei social mi spaventa. Sono una che lavora con i social bene, ho capito il mezzo e so usarlo, però bisogna stare attenti, guarda cosa può succedere. È tutto in piazza, si perde il senso umano per i sentimenti delle persone. Immagina come si possa svegliare Chiara la mattina e cosa possa provare. C’è chi dice ‘se lo merita’, che cattiveria. Mi dispiace, è un peccato”.