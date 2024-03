Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta separati: Fabrizio Corona svela i motivi della rottura

Giulia De Lellis non è proprio fortunata in amore. Dopo tre anni d’amore Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta hanno preso strade separate. Perché? Che cosa è successo tra l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne e il rampollo di una delle famiglie più potenti e ricche d’Italia nonché figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta? L’ex agente dei paparazzi italiani e imprenditore Fabrizio Corona ha svelato i motivi della rottura sul suo giornale.

Secondo il papà vip di Carlos Corona la causa della fine della liaison tra Giulia e Carlo riguarderebbe piccole divergenze familiari legate soprattutto alla mamma di lui, Umberta Gnutti Beretta.

«È sempre stato chiaro quanto fosse forte in lei il desiderio di maternità – ha sottolineato Fabrizio Corona su Dillinger News -. E così, seduti a un tavolino, si parla della famosa richiesta di matrimonio e di mettere su famiglia. Ma la verità è che lui, innamorato perso di lei, l’avrebbe sposata e ci avrebbe fatto un figlio. Ma in quella famiglia Giulia non è ben vista e chi comanda, chi gestisce l’impero patrimoniale e il potere è Umberta Gnutti Beretta, la madre di Carlo. È stata lei ad aver detto categoricamente di no al matrimonio. Lei manipola e comanda suo figlio. Anche perché quello che Carlo ha dipende da lei. Per questo lui, messo davanti a una scelta, quella tra Giulia e l’impero di famiglia, ha deciso di ascoltare la mammina».

Fabrizio Corona ha concluso: «Ecco allora che Giulia ha preso i bagagli e bagaglini e ha continuato la sua vita da sola, sempre in cerca di quel sogno che prima o poi si avvererà per una donna di carattere come lei».

Giulia De Lellis e Andrea Damante: segnali di riavvicinamento

Ai fan irriducibili e sognatori dell’ex coppia storica di Uomini e Donne non sono però sfuggiti i like dell’ex corteggiatrice e influencer ai post Instagram del suo ex fidanzato, l’ex tronista e deejay Andrea Damante. Qualcuno pensa che i due ex protagonisti del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, possano tornare di nuovo insieme dopo che sono stati sorpresi insieme al party di apertura del pop up del nuovo brand di abbigliamento fondato da Ignazio Moser, QLHYPE, a Milano.

Per altri fan dell’influencer si tratta solo di pura fantasia, dato che si auspicano un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta.

Resta il fatto che l’ex gieffina vip Giulia De Lellis è stata invitata dalla SDA Bocconi School of Management per raccontarsi al master in Fashion, experience & design management. Prima però di questo appuntamento ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di diversi argomenti.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned su iGossip.it!