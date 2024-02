Grande Fratello: Fiordaliso e tanti vip difendono Beatrice Luzzi

Grande Fratello: ultime news e anticipazioni. Dopo il suo abbandono dalla Casa più spiata e famosa d’Italia, Fiordaliso e tanti altri vip del jet set nazionale hanno preso le difese di Beatrice Luzzi. La famosa e popolare attrice si è sfogata durante l’ultima puntata del longevo reality show di Canale 5, scontrandosi apertamente con il conduttore e autore televisivo Alfonso Signorini. Tantissimi personaggi famosi hanno deciso di prendere posizione, schierandosi nettamente dalla sua parte. Gli attacchi continui e pesanti di tantissimi gieffini e anche del conduttore a Beatrice non vanno più giù a nessuno. E sono in molti a chiedersi perché tanta cattiveria nei confronti di Beatrice Luzzi?

Intanto la cantante non riusciva più a stare senza la sua famiglia e la situazione in Casa stava diventando molto pesante. Ieri è tornata operativa anche sui social, con un bellissimo messaggio rivolto ai suoi fan.

E sono tornata ! LAZIA VI AMA TUTTI !♥️♥️♥️♥️e a chi non mi sopporta ! STA CEPPA !🤣🤣♥️♥️#gf — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) February 6, 2024

«Sono tornata! La zia vi ama tutti! E a chi non mi sopporta… Sta ceppa!» ha scritto Fiordaliso, tornando sui social con tanta felicità e voglia di rimettersi in gioco nella sua vita, nella sua quotidianità, con ironia e leggerezza, come quella che ha portato all’interno della casa del Grande Fratello per tanti mesi.

In moltissimi l’hanno accolta con tanta felicità, chiedendole di poter sostenere Beatrice anche da fuori e lei ha risposto prontamente: «Difendere Beatrice? Sempre!».

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Marco Bellavia ha scritto su Twitter: “Credo proprio che al Grande Fratello ci sia differenza astrale tra personalità, intelligenza, presenza mentale e strategia di Beatrice Luzzi e il resto del cast. Quindi tutti autori, conduzione, opinionista spingono in direzione opposta alla queen altrimenti: Abbiamo sbagliato cast 2?”.

Anche un altro ex gieffino vip si è schierato pubblicamente dalla sua parte. Stiamo parlando del modello, fotografo e attore Alex Belli. Sempre su Twitter ha cinguettato: “Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci BEA!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!!!”.

Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci BEA!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!!!#gf pic.twitter.com/MgxgAmvWFP — ALEX BELLI (@AXBproduction) February 6, 2024

