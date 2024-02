Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono lasciati? Il gossip impazza sulla stampa italiana di cronaca rosa e sul web dopo l’oroscopo di Simon & The Stars a Citofonare Rai 2 di Simona Ventura e Paola Perego. L’astrologo ha dichiarato in diretta televisiva: «Ariete arranca un pochetto e si sente bloccata. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio».

La previsione del primo segno zodiacale ha dato il via all’indiscrezione di Santo Pirrotta che ha voluto sganciare il suo gossip proprio su Matteo Berrettini, anche lui del segno dell’ariete.

Santo ha rivelato: «Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere».

Melissa Satta e Matteo Berrettini: la loro love story

I due personaggi famosi del jet set nazionale si sono conosciuti tramite amici comuni poco prima di Natale 2022. Di lì a poco sono iniziate a circolare le prime foto insieme, prima a una partita di basket al forum d’Assago, poi mano nella mano in giro per le vie di Milano.

Ora i due innamorati vip sarebbero in profonda crisi e c’è chi si è spinto oltre, dichiarando che si sarebbero già lasciati. Come stanno realmente le cose?

