Panico al Grande Fratello: “Beatrice Luzzi ha pianto e urlato tutta la notte”, interviene l’ex compagno

Panico al Grande Fratello dopo l’ultima puntata al veleno. Gli attacchi e i rimproveri di altri coinquilini e del conduttore televisivo del famoso e popolare reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, hanno mandato in crisi la stimata e amatissima attrice Beatrice Luzzi. “Se volete sempre mettermi al centro delle critiche io non ci sto più. Se volete farmi abbandonare il programma ci state riuscendo”, ha minacciato in diretta televisiva Beatrice Luzzi visibilmente emozionata e molto provata. Il presentatore e autore televisivo è andato però subito all’attacco dell’attrice: “Tu sei troppo egoriferita, porti le persone all’esasperazione”.

I fan dell’attrice sono in rivolta. Tantissimi vip del jet set nazionale si sono schierati nettamente con lei e contro Alfonso Signorini e il Grande Fratello.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Marco Bellavia ha scritto su Twitter: “Credo proprio che al Grande Fratello ci sia differenza astrale tra personalità, intelligenza, presenza mentale e strategia di Beatrice Luzzi e il resto del cast. Quindi tutti autori, conduzione, opinionista spingono in direzione opposta alla queen altrimenti: Abbiamo sbagliato cast 2?”.

Anche un altro ex gieffino vip si è schierato pubblicamente dalla sua parte. Stiamo parlando del modello, fotografo e attore Alex Belli. Sempre su Twitter ha cinguettato: “Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci BEA!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!!!”.

L’attrice ha chiesto anche ai telespettatori di poter esser eliminata. Dopo la puntata, Beatrice ha trascorso una notte travagliata e durissima a tal punto che Anita Olivieri durante il daytime ha rivelato: “Beatrice ha fatto il panico e ha urlato tutta la notte e ha pianto. Si sentiva fortissimo. E infatti ci siamo svegliati”.

L’ex compagno di Beatrice, Alessandro Cisillin, ha voluto mettersi in contatto con gli autori del programma. Sulle pagine social di supporto dell’attrice è comparso un messaggio rassicurante.

“Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello – si legge nel post Instagram pubblicato dalla community di Beatrice -. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso. Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e salvare la nostra Regina fino alla vittoria”.