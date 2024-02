Ilary Blasi e Francesco Totti separati: Fabrizio Corona si offre come testimone della conduttrice

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno preparando al meglio la causa per la separazione. La guerra, neanche a dirlo, è sui soldi. Attualmente l’ex capitano della Roma e fantasista della Nazionale italiana di calcio dà 12.500 euro di quota mensile per i figli più altri 40mila annui per le rette scolastiche di Christian, Chanel e Isabel. Ma nella memoria difensiva di Ilary Blasi depositata dagli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi c’è molto di più… Ovvero le accuse sulla passione per il gioco d’azzardo dell’ex Pupone. Ora a sorpresa Fabrizio Corona si è offerto come testimone dell’ex conduttrice tv dell’Isola dei famosi.

I tempi del litigio in diretta televisiva tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip sono ormai lontani. I due personaggi famosi del jet set nazionale hanno fatto pace poche settimane fa.

“Mi è squillato il telefono, era la manager di Ilary e di Silvia Toffanin. Io ho risposto ed era proprio la Blasi che mi ha detto ‘è arrivato il momento di fare la pace’. Così io l’ho invitata a prendere un caffè. Non sto scherzando è la verità“, ha rivelato Corona di recente.

Ora Fabrizio ha rivelato ai suoi follower di Instagram: “Se è vero che Ilary ha preso 700.000€ per il documentario Unica su Netflix? No è una cavolata, questa cifra non è affatto vera. E parlando di lei posso dire che l’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo“.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Francesco Totti e Ilary Blasi

Sul caso si era già espresso l’ex re dei paparazzi italiani, Fabrizio Corona. Il famoso e controverso imprenditore e personaggio tv aveva dichiarato in un video pubblicato sui social: “In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso”.

L’ex agente dei fotografi italiani aveva poi continuato: “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere. La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo”.

Per poi concludere: “Qual è stato il vero problema? Che Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021”.