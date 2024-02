“Ero terrorizzata e sono sparita”, Arianna Cirrincione racconta il parto

“Ero terrorizzata e sono sparita”, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Arianna Cirrincione ha raccontato il parto della baby vip Allegra ai suoi numerosi followers. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono infatti diventati genitori della primogenita il 6 febbraio scorso, che è nata all’ospedale Maggiore di Bologna. Ora l’ex personaggio del dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla potente e celebre presentatrice e produttrice televisiva Maria De Filippi, ha voluto rispondere alle numerose domande delle sue follower sul pre e post parto.

Arianna Cirrincione parla del parto

«Io volevo l’epidurale ad ogni costo perché venivo da una gastroenterite pesantissima – ha spiegato Arianna Cirrincione nelle sue Instagram stories -. Quindi ero debilitata e stanchissima. La mia paura era affrontare il parto in queste condizioni, di non essere abbastanza forte al momento delle spinte. Sono partita con il terrore di non riuscire a farla ed infatti è andata così. Oggi vi dico che sono super contenta di non averla fatta, comunque il parto è andato benissimo così. Non sono riuscita a farla perché sono passata da una dilatazione di pochi centimetri a sette. Quindi ero troppo vicina alla dilatazione totale per poter iniziare le spinte».

La compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Andrea Cerioli ha asserito: «Mi sono alzata alle sei di mattina e mi sono accorta che mi si erano rotte le acque. Quindi con molta calma ho svegliato Andrea ma lui era già tutto impanicato. Siamo andati in ospedale e durante il tragitto ho avuto già qualche contrazione ma non era dolorosa, solo fastidiosa. Arrivati in ospedale hanno iniziato ad essere intense quindi mi hanno ricoverata e da quel momento è partito tutto il travaglio. Adesso, con un po’ di lucidità in più posso dire che è stato bellissimo ed è stato tutto perfetto».

«Non avevo la stessa tranquillità che ho oggi, anzi. Mi sono trasformata in Barry White – ha continuato Arianna -. Avevo una voce che sembravo posseduta ma oggi posso dirvi che è stato un parto bellissimo».

La mamma vip ha poi concluso: «Sono state giornate un po’ particolari. Sono sparita perché c’era la mia famiglia quindi me li sono voluti godere dato che potevano restare pochi giorni. Devo dire che lei è stata bravissima fino a ieri quando sono ripartiti i nonni. Ha avuto una giornata intensa e l’ho tenuta attaccata tutto il giorno anche la notte. Però stamattina le è caduto il cordone quindi forse era un po’ innervosita da quello».