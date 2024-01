Ilary Blasi è tornata a parlare di Francesco Totti e Noemi Bocchi in una lunga intervista rilasciata al settimanale 7 del Corriere della Sera. La famosa e popolare conduttrice tv di Mediaset è finita di nuovo al centro del gossip nazionale negli ultimi giorni in seguito alle dichiarazioni fragorose rilasciate dal suo ex flirt Cristiano Iovino al Messaggero. Il personal trainer e influencer ha dichiarato che con Ilary non c’è stato soltanto un caffè ma una frequentazione intima a casa sua.

A un giorno dall’uscita del suo libro intitolato Che Stupida, Ilary ha spiegato i motivi che l’hanno portato al documentario Unica su Netflix e alla sua opera autobiografica: «Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo».

Ha poi smentito le dichiarazioni clamorose di Cristiano Iovino sulla loro frequentazione: «No, non è vero, come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Invece voglio dire che ho sposato Francesco ma abbiamo la separazione dei beni. Non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente perché credo che sia giusto così: il matrimonio non è patrimonio. Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere, ma essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto».

L’ex presentatrice del Grande Fratello Vip ha asserito che le sue intenzioni non erano quelle di vendicarsi poiché una parte di amore c’è ancora: «In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo».

Non poteva mancare un riferimento alla discussa questione dei Rolex: «Erano miei, sono regali che mi ha fatto. Io ho preso solo le mie cose, tanto che il giudice non li ha ridati a lui. Li ha presi e li ha messi in una cassetta, sono segregati, come del resto avevo chiesto, quindi va bene così».

In merito a un possibile ritorno di fiamma con il Pupone invocato dai fan dell’ex coppia vip del jet set nazionale, Ilary è stata molto schietta: «Sì, lo so, ma no, non credo sia possibile. Non credo, perché credo che quando si rompe una cosa non è più come prima. Siamo in un’altra fase, quella roba lì non torna più. Può tornare un rapporto, un altro tipo di relazione. Ma non quella che è stata. Io oggi sono serena, leggera. Non voglio dire che non ho sbagliato niente però sono tranquilla con me stessa: credo che il voltare pagina velocemente dipenda anche da quello. Ho provato a fare tutto quello che andava fatto».