Marco Mengoni si è fidanzato? Il cantante rompe il silenzio

Marco Mengoni si è fidanzato? Il famoso e amatissimo cantante ha voluto rompere il silenzio stampa sulla sua vita privata durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, premio conquistato nel 2010 e nuovamente nel 2015, non si è sottratto e questa volta si è sbottonato più del solito. Ma che cosa ha detto il 35enne artista originario di Ronciglione?

Il primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013 sarà protagonista di una serata del Festival di Sanremo 2024 di Amadeus nelle vesti insolite di co-conduttore, dopo aver vinto l’ultima edizione della kermesse canora nazional popolare con il brano Due Vite. Nel 2013 aveva vinto nuovamente il Festival della canzone italiana con la canzone L’essenziale.

Sempre nel 2013 aveva rappresentato l’Italia anche all’annuale MTV Europe Music Awards, vincendo il titolo di Best Italian Act e successivamente quello di Best South Europe Act. Nel 2021 aveva poi vinto il Power Hits Estate con il tormentone Ma stasera.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui dieci Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre a nove candidature al World Music Award.

In merito alla sua vita privata, il popolare e stimato artista Marco Mengoni ha rivelato a La Repubblica: “L’amore? No, non l’ho trovato. Sto ancora cercando l’amore. Come mai non l’ho trovato? Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche”.

Per poi aggiungere: “Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio emotivogramma è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.